Überraschende Wende: Baum bleibt Trainer beim FC Augsburg

Augsburg - Nach der Trennung von Sandro Wagner (38) wird Interimslösung Manuel Baum (46) den FC Augsburg nun bis zum Saisonende betreuen.

Manuel Baum (46) hat beim FC Augsburg überzeugt. © Harry Langer/dpa

Ursprünglich hätte der Leiter Entwicklung & Fußballinnovation den Bundesligisten nur für drei Spiele bis zur Winterpause coachen sollen.

Nach vier Punkten und der Stabilisierung der Mannschaft verkündeten der FC Augsburg und Baum jedoch die überraschende Wende in der Trainerfrage am Tag vor Weihnachten. Im Sommer will Baum dann wieder auf seinen Funktionärsposten zurückkehren.

"Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er genießt unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen", sagte der Augsburger Geschäftsführer Michael Ströll.

"Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen."