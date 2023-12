1. FC Hollywood: Schnee auf Allianz Arena mit Hubschrauber "geräumt"!

Wer Wind sät, wird saubere Dächer ernten: Über der Allianz Arena wirbelt ein Helikopter Schnee vom Stadiondach. © Screenshot: Instagram/Münchner.Gesindel

Wie auf dem Instagram-Kanal von "Münchner Gesindel" zu sehen ist, zieht nur wenige Meter über der Allianz Arena ein Helikopter seine Bahnen.

Vermutlich um eine einzige Aufgabe zu erledigen: Die sportliche Heimstätte des deutschen Fußball-Rekordmeisters vom Gewicht der weißen Pracht zu befreien.

"So wird die Allianz Arena vom Schnee befreit", heißt es im Video auf der Unterhaltungsseite aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Und weiter: "Schneeräumen à la FC Bayern". In ihrem Instagram-Post scherzen die Verfasser außerdem in der Videobeschreibung: "Dachte, ein Münchner kommt und räumt mit der Nase." Das Klischee, das so manche Bewohner der Gegend illegalen Rauschdrogen in Pulverform nicht abgeneigt seien, spiegelt sich also auch hier wider.

Immerhin, die Methode scheint wirkungsvoll: In dem Beitrag vom frühen Sonntagnachmittag erkennt man sehr eindeutig, wie große mengen an Schnee vom Dach des Stadions nach unter gewirbelt werden.