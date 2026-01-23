12.500 Euro für Fan-Artikel: FC Bayern verärgert mit neuestem "Kunstobjekt"

München - Das 125-jährige Jubiläum des FC Bayern München steht vor der Tür. Dafür hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen – nämlich was besonders Teures! Für ein echtes Sammlerstück müssen die Fans jetzt sehr tief in die Tasche greifen.

Das FC-Bayern-Buch gibt es für 12.500 Euro. © FC Bayern

Ein limitiertes Coffee Table Book samt signiertem Jubiläumstrikot gibt es jetzt im offiziellen Shop – das "FC Bayern München 125 Opus".

Doch der Preis ist nichts für schwache Nerven: Stolze 12.500 Euro wollen die Münchner für den Wälzer haben. Sie versprechen "ein Kunstobjekt, das die 125 größten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt".

Das auf 125 Exemplare limitierte Sammlerstück aus dem englischen Opus-Verlag ist mit einer Größe von 45 mal 45 Zentimetern vergleichsweise riesig. Es handelt sich um eine handgebundene Lederausgabe mit hochwertigem Seidenpapier. Gestaltet ist es in Rot mit goldenen Verzierungen und wird in einer handgefertigten Präsentationsbox geliefert.

Das Werk kann jetzt über eine externe Website bestellt werden. Im Buch findet der Käufer eine "Legenden-Unterschriftenseite" sowie Interviews mit Vereinslegenden.