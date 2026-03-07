FC Bayern unfair behandelt? Kompany knöpft sich Medien vor

München - Der FC Bayern marschiert mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach weiter Richtung Meisterschale. Für Trainer Vincent Kompany (39) gab es nach der Partie trotzdem einen Grund, sich zu ärgern: der Umgang der Medien mit einzelnen Spielern des Rekordmeisters.

Vincent Kompany (39) machte seinem Ärger über die Berichterstattung Luft. © Federico Gambarini/dpa

Nicolas Jackson (24) steht seit seiner Ankunft in München in der Kritik. Als Ersatz für den überragenden Harry Kane (32) kriegt er nur wenig Einsatzzeit und konnte auf dem Platz bislang nicht wirklich überzeugen.

Dem Gegenüber steht, dass die einjährige Leihe vom FC Chelsea die Bayern in Summe rund 25 Millionen Euro kostet.

Beim Spiel gegen Gladbach am Freitagabend zeigte Jackson aber eine gute Leistung und belohnte diese am Ende auch noch mit einem Treffer.

"Er hat heute sehr gut gespielt. Ich muss sagen, dass mir seit meiner Ankunft hier aufgefallen ist, dass, wenn alles gut läuft in der Mannschaft, immer wieder versucht wird, einen oder zwei Spieler ohne Grund herauszugreifen", sagte der Belgier.

"Irgendwie gibt es immer Geschichten über den einen oder anderen Spieler. Letzte Saison war es Serge Gnabry, manchmal Kingsley Coman, jetzt ist es Nicolas Jackson."