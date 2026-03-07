FC Bayern: Kapitän Manuel Neuer muss Zwangspause einlegen

Bayern-Torwart Manuel Neuer (39) hat sich an der Wade verletzt. © Harry Langer/dpa

Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilte, erlitt Neuer beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Die medizinische Abteilung des Vereins hatte Neuer genau unter die Lupe genommen, nachdem der Keeper am Freitag in der Halbzeit ausgewechselt werden musste.