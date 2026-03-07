FC Bayern: Kapitän Manuel Neuer muss Zwangspause einlegen
München - Torwart Manuel Neuer (39) fällt beim FC Bayern vorerst verletzt aus.
Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilte, erlitt Neuer beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.
Die medizinische Abteilung des Vereins hatte Neuer genau unter die Lupe genommen, nachdem der Keeper am Freitag in der Halbzeit ausgewechselt werden musste.
Eine genaue Zeitspanne nannten die Bayern nicht. Am Dienstag wird der 39-Jährige aber wohl kaum in der Champions League gegen Atalanta Bergamo auflaufen.
Titelfoto: Harry Langer/dpa