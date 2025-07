"40 Mio. Ratenzahlung": VfB-Mitarbeiter verspotten FC Bayern wegen Woltemade

Der FC Bayern will Nick Woltemade (23) verpflichten - aber nicht um jeden Preis. © Tom Weller/dpa

Bei einem Fußball-Turnier der Mitarbeiter des VfB nannte sich eine Mannschaft laut "Bild"-Bericht "40 Mio. Ratenzahlung" - eine klare Spitze gegen den Rekordmeister und sein erstes Angebot für Woltemade. Dieses lautete nämlich: 40 Millionen Euro Ablöse in vier Raten über zehn Millionen Euro.

Der 1,98 Meter groß Stürmer hat bei den Stuttgartern noch einen Vertrag bis 2028, will aber unbedingt nach München wechseln.

Die Münchner sollen zuletzt 50 Millionen Euro Ablöse plus 5 Millionen Euro an möglichen Bonus-Zahlungen geboten haben - zu wenig für VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle (50), der sich erst an den Tisch setzen will, "wenn ein Verein etwas Außergewöhnliches" vorhabe.

Bei Woltemades Berater, Danny Bachmann (48), stieß dies auf Unverständnis: "Wenn ein Bundesliga-Rekordangebot von 55 Millionen Euro nicht einmal für ein gemeinsames persönliches Treffen reicht, stellt sich die Frage, was der VfB eigentlich für außergewöhnlich hält. Das war so nicht abzusehen."