Aznou-Deal vor Abschluss: So viel kassiert der FC Bayern für den 19-Jährigen

München - Es steht nur noch der Medizincheck aus: Adam Aznou (19) wird den FC Bayern verlassen und zum FC Everton in die Premier League wechseln.

Alles in Kürze

Adam Aznou (19) wird künftig für den FC Everton spielen - vorausgesetzt, der Medizincheck verläuft positiv. © Tom Weller/dpa

Das verkündete Transfer-Insider Fabrizio Romano am Samstag. Demnach kassieren die Münchner neun Millionen Euro plus drei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Zudem sollen sich die Bayern ein sogenanntes Matching Right gesichert haben. Der Rekordmeister kann also bei künftigen Angeboten für den Linksverteidiger mitbieten.

Der Medizincheck soll in 24 bis 48 Stunden stattfinden.

Aznou kam 2022 ablösefrei aus der Jugendabteilung des FC Barcelona. Am 2. November 2024 gab er gegen den 1. FC Union Berlin sein Bundesliga-Debüt.

Zuletzt war er an den spanischen Erstligisten Real Valladolid ausgeliehen.