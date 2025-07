Thomas Müller verkündet mit Kult-Video seine Zukunfts-Entscheidung!

München - Thomas Müller (35) hat am Samstag in einem Video seinen Wechsel in die USA bekannt gegeben.

Thomas Müller (35) sagt mit einem kultigen Video endgültig "Servus". © Screenshot/Youtube/Thomas Müller

Der knapp zweiminütige Clip ist eine Hommage an die Kult-Serie "Münchner Geschichten", die Mitte der 70er Jahre im vorabendlichen BR-Regionalfenster der ARD lief.

Thomas Müller sitzt darin mit seinem Bruder Simon und seinem Papa Gerhard auf Klappstühlen an der Isar in München. Alle drei tragen Cowboy-Kostüme.

"25 Jahre FCB. Schee war’s jeden Tag. Auch, wenn es jetzt vorbei ist", beginnt Müller nachdenklich.

Bruder Simon erwidert: "Wenn man denkt, dass auf einmal alles vorbei ist."

Papa Gerhard pflichtet bei: "a, so ist das im Leben. Zuerst is schee – und dann ist auf einmal alles vorbei."

Dann lässt der offensive Mittelfeldspieler die Bombe platzen: "Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!" Mit "über den großen Teich" ist der Atlantische Ozean gemeint. Müller wird seine Karriere also in der US-amerikanischen MLS fortsetzen!