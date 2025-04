Angriff auf Heidenheim: FC Bayern will sich Mailand-Frust von der Seele schießen

München - Nach dem Frust-Aus in der Champions League findet es Trainer Vincent Kompany (39) von Vorteil, dass rasch in der Bundesliga die nächste Aufgabe auf seinen FC Bayern wartet.

Frust oder Trauer waren Vincent Kompany (39) nach dem geplatzten Endspiel-Traum keineswegs anzumerken. © Tom Weller/dpa

Das sei der Job, sagte der Belgier vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim. "Es ist gar nicht so schlecht, dass wir so schnell wieder spielen."

Die Partie in Heidenheim genieße "absolute Priorität", versicherte Kompany. "Sie nehmen ein gewisses Risiko, um Ergebnisse zu holen. Wir haben auch Bock auf Kämpfen. Wir haben auch unsere Gründe, um motiviert zu sein."

In der vergangenen Saison hatte der deutsche Rekordmeister nach einer 2:0-Pausenführung sogar mit 2:3 in Heidenheim verloren.

Die Münchner waren am Mittwochabend nach einem 2:2 im Rückspiel bei Inter Mailand im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden.

In der Bundesliga haben die Bayern sechs Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen und wollen wieder den Titel an die Isar holen.