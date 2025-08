Wechsel von Thomas Müller in die MLS perfekt - Trikot schon ausverkauft!

Thomas Müller (35) setzt seine großartige Karriere in der MLS fort. © Sven Hoppe/dpa

Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Nachdem der Vertrag in München nicht verlängert worden war, entschied sich Müller nach einigen Wochen Bedenkzeit zu einem Wechsel in die MLS.

Die Vancouver Whitecaps sind Müllers neues Team - an der kanadischen Westküste erhält er einen Vertrag bis Ende 2026.

Der Weltmeister von 2014 kommentierte den Wechsel auf Instagram mit "It's done. Let's go" und kündigte in einem Video an: "Whitecaps - let's make history."

Sein neuer Klub charakterisierte Müller als "geborener Anführer, dessen Leidenschaft für das Spiel ansteckend ist. Dies ist eine bedeutende Verpflichtung unseres Vereins und unserer Eigentümer – ein transformativer Moment für unseren Verein und unsere Stadt."