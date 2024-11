Arroganz-Anfall? FC Bayern hat Meisterschaft laut Hoeneß sicher!

Uli Hoeneß (72) glaubt, dass der FC Bayern die Meisterschaft in der Bundesliga in dieser Saison praktisch schon in der Tasche hat. © Felix Hörhager/dpa

Für Hoeneß ist das Titelrennen in der Bundesliga schon längst entschieden. "Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft", zitierte der "Blick" den Ehrenpräsidenten des Rekordmeisters auf einem Forum der Schweizer Zeitung "Finanz und Wirtschaft" in Rüschlikon in dem Kanton Zürich.

Hoeneß erklärte weiter: "Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da. Wir sind Tabellenführer. Und unsere einzigen richtigen Konkurrenten Bayer Leverkusen und RB Leipzig liegen weit hinter uns."

Er warnte jedoch zugleich vor einem überzogenen Anspruchsdenken beim FC Bayern. "Früher, als ich noch gespielt habe, da waren wir die glücklichsten Menschen, wenn wir die Schale holten. Aber heute, wenn du vor der Saison sagst, wir wollen deutscher Meister werden, dann sagen die, boah langweilig."

Von der Mannschaft und Trainer Vincent Kompany (38) ist Hoeneß überzeugt. "Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorher. Er ist kommunikativ und kümmert sich um seine Spieler. Das wussten wir zuvor aber nicht", sagte er. "Deshalb haben wir bei Pep Guardiola angerufen und ihn um Rat gefragt. Er sagte uns bloß, den könnten wir blind nehmen, er schaffe das."

Kompany war unter Guardiola (53) Verteidiger bei Manchester City, der Spanier von 2013 bis 2016 Trainer der Roten.