Aufreger-Szene in Madrid: Wurde der FC Bayern um einen Elfmeter betrogen?

Madrid - Der FC Bayern hat am Dienstagabend zum ersten Mal seit 14 Jahren gegen Real Madrid gewonnen und sich mit einem 2:1-Sieg im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals einen Riesenvorteil für das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena erspielt. Eine Szene in der Nachspielzeit sorgte aber für Diskussionen.

Diese Szene sorgte für Diskussionen: Alvaro Carreras (l.) bringt Michael Olise im Sechzehner zu Fall. © Peter Kneffel/dpa

In der 4. Minute der Nachspielzeit wollte Michael Olise den Ball im gegnerischen Strafraum mit der Brust annehmen, als er von hinten von Álvaro Carreras geschubst und am rechten Bein getroffen wurde. Der Franzose ging daraufhin zu Boden.

Während Olise auf dem Rasen sitzend schimpfte, reklamierte Bayern-Coach Vincent Kompany an der Seitenlinie – doch die Pfeife von Schiedsrichter Michael Oliver blieb stumm.

"Er lässt sich ja nicht fallen, er kommt am Fünfereck frei zum Schuss. Das ist fast ein klares Tor, da machst du alles, um stehenzubleiben", sagte TV-Experte Christoph Kramer nach der Partie am "Prime Video"-Mikro:

"Ich hätte es gepfiffen, verstehe aber auch den Schiedsrichter, dass er es nicht pfeift."

Ex-Schiri Lutz Wagner war der Meinung, dass sich Real Madrid über einen Strafstoß nicht hätte beschweren können, fügte aber hinzu, dass die Entscheidung zu Olivers Linie gepasst habe.

"Er hat sehr großzügig, sehr gut gepfiffen und einiges laufen lassen, auch im Oberkörperbereich. Er war berechenbar für die Spieler, da hat die letzte Szene reingepasst und er lag im Gesamtbild richtig", kommentierte Wagner die Szene.