Erster Sieg seit 14 Jahren! Bayern gewinnt hochklassiges Viertelfinale in Madrid

Der FC Bayern hat Real Madrid im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales mit 2:1 (1:0) geschlagen und sich eine exzellente Ausgangssituation gesichert.

Von Aliena Rein

Madrid (Spanien) - Der FC Bayern München hat den Real-Madrid-Fluch gebrochen! Zum ersten Mal seit 14 Jahren kann der FCB die Königlichen schlagen und gewinnt das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale mit 2:1 (1:0).

Von Beginn an war Tempo in der Partie, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Doch trotz zahlreicher Hochkaräter dauerte es bis zur 41. Minute, bis Luis Díaz den Bann brach und den FC Bayern in Führung brachte. Quasi mit dem Wiederanpfiff erhöhte Harry Kane (46.) auf 2:0, danach erhöhte Real den Druck und scheiterte nur am glänzend aufgelegten Manuel Neuer, der sich mit zahlreichen starken Paraden zum Man of the Match kürte. Nur einmal musste er beim Treffer von Kylian Mbappé (74.) doch hinter sich greifen, aber die Bayern brachten die Führung schließlich über die Zeit und sicherten sich somit eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel in München in der kommenden Woche. Endstand: Real Madrid - FC Bayern München 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Díaz (41. Minute), 0:2 Kane (46. Minute), 1:2 Mbappé (74. Minute) TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

FC Bayern gewinnt mit 2:1 gegen Real Madrid

Abpfiff: Dann ist Schluss, die Bayern gewinnen wirklich mit 2:1 in Madrid und sichern sich damit eine exzellente Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche!

90.+4: Olise fällt im Strafraum und will den Elfmeter! Aber Oliver lässt laufen, Kompany kann es nicht glauben.

90.+2: Die Bayern könnten den Sack zumachen, lassen aber zwei gute Kontermöglichkeiten ungenutzt. Hoffentlich rächt sich das in den letzten zwei Minuten nicht noch.

90. Minute: Auf der Gegenseite noch einmal Madrid, doch auch Mbappé zielt knapp daneben. Vier Minuten Nachspielzeit kommen obendrauf.

89. Minute: Musiala hat das 3:1 auf dem Fuß! Davies legt auf den Mittelfeldmann ab, der von der Strafraumkante aus knapp rechts verfehlt.

86. Minute: Auch Jamal Musiala wird jetzt verwarnt, der eingewechselte Nationalspieler kommt gegen Brahim Díaz zu spät.

84. Minute: Kurze Unterbrechung, weil Pavlovic bei der Szene um Militao mit dem Hinterkopf auf den Boden geprallt ist. Doch für den deutschen Nationalspieler geht es schnell weiter.

83. Minute: Madrid macht weiter Druck, doch Neuer blockt den nächsten Schussversuch von Vini Jr. zur Ecke. Der Standard landet bei Militao, dessen Schuss der Bayern-Torhüter einfach aus der Luft pflückt.

82. Minute: Wieder steht Neuer im Fokus, dieses Mal allerdings, weil er Gelb wegen Zeitspiels sieht.

81. Minute: Vini Jr. fordert Elfmeter, doch Upamecanos Einsteigen gegen den Angreifer im Bayern-Strafraum war regelgerecht.

80. Minute: Nächster Versuch der Madrilenen, doch Neuer hat den Ball im Nachfassen.

78. Minute: Sowohl die Gäste als auch die Hausherren haben jetzt einige Gelegenheiten durch Standards, doch beide Abwehrriegel stehen kompakt.

77. Minute: Luis Díaz zieht das taktische Foul gegen Vinicius Junior und wird dafür verwarnt.

76. Minute: Der FC Bayern lässt sich vom Gegentreffer aber nicht einschüchtern, Kane hat auf der Gegenseite die Möglichkeit aufs 3:1. Doch der Engländer zielt aus der Drehung knapp daneben.

Real Madrid verkürzt auf 1:2

74. Minute: Es hat sich angedeutet, Real Madrid trifft zum 1:2! Kylian Mbappé bringt den Ball im Kasten von Manuel Neuer unter, der die Kugel zwar noch rausfischt, aber erst, nachdem sie die Linie überquert hat.

72. Minute: Nächster Wechsel bei Real, Brahim Diaz kommt für Arda Güler.

71. Minute: Tah tritt Mbappe von hinten in die Hacke und sieht dafür Gelb. Zumindest über einen Check hätte sich der Innenverteidiger wohl auch nicht beschweren dürfen.

69. Minute: Jetzt wechseln auch die Bayern doppelt. Serge Gnabry und Konrad Laimer müssen runter, für das Duo kommen Jamal Musiala und Alphonso Davies ins Spiel.

68. Minute: Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Real Madrid hier zumindest den Anschlusstreffer macht. Vinicius Junior leitet auf Mbappé weiter, der aus sehr spitzem Winkel nur knapp am zweiten Pfosten vorbeischießt. Es ist wohl die beste Phase der Hausherren bisher.

66. Minute: Neuer läuft zur Höchstform auf! Nach Vorarbeit von Bellingham zielt Mbappé aus der Drehung heraus scharf aufs linke untere Eck. Doch der 40-Jährige zeigt einen Wahnsinnsreflex und lenkt den Ball um den Pfosten!

64. Minute: Immer wieder Olise! Ein strammer Schuss des Rechtsaußen streicht nur knapp über das Tor.

62. Minute: Doppelwechsel bei den Hausherren. Jude Bellingham und Eder Militao kommen für Thiago Pitarch und Dean Huijsen ins Spiel.

61. Minute: Manuel Neuer macht die Tür zu! Upamecano verschätzt sich im Rückwärtsgang beim Versuch, auf seinen Torhüter zu köpfen, sodass Vinicius Junior alleine auf den Bayern-Keeper zuläuft. Neuer macht sich groß, drängt Vini nach außen, und der Brasilianer trifft tatsächlich nur das Außennetz!

Vinicius Junior (r.) kann Manuel Neuer nicht überwinden. © Jose Breton/AP/dpa

58. Minute: Die folgende Ecke landet bei Upamecano, am zweiten Pfosten köpft der Innenverteidiger allerdings knapp daneben.

57. Minute: Im Minutentakt kommen die Münchener jetzt zu Abschlüssen. Kane setzt sich gegen Real-Kapitän Valverde durch, der setzt aber nach und kann den Versuch des Stürmers blocken.

56. Minute: Dieses Mal tankt sich Olise von der rechten Seite im Alleingang ins Zentrum und versucht es von dort direkt selbst. Seinen flachen Abschluss kann Lunin aber parieren.

55. Minute: Olise marschiert über das halbe Feld, wird letztendlich aber von drei Weißen gestoppt. Der Angriff der Bayern ist noch nicht vorbei, Díaz bricht aber auf der linken Seite ab, als er merkt, dass ihm im Zentrum die Anspielstation fehlt.

53. Minute: Real ist jetzt die Wut über den Rückstand anzumerken, die Königlichen pressen hoch und suchen immer wieder die Lücken in der Viererkette der Gäste. Ein Abschluss von Vini Junior fliegt aber deutlich drüber.

51. Minute: Jetzt ist Madrid am Zug, kann aber bei mehreren Versuchen die Bayern-Abwehr nicht überwinden. Es gibt Ecke für die Hausherren, die aber unsauber ausgeführt wird.

49. Minute: Wechsel gab es zur Pause übrigens keine, beide Teams spielen unverändert weiter.

48. Minute: Die kalte Dusche für Real Madrid ist auf dem Platz zu bemerken, die Bayern spielen hingegen munter weiter. Eine Olise-Ecke bringt die nächste Chance, Stanisic bringt am kurzen Pfosten allerdings nicht genug Druck hinter den Ball, sodass Lunin die Kugel hat.

FC Bayern trifft direkt nach dem Wiederanpfiff

46. Minute: Weiter geht's - und das gleich mit dem 2:0 für die Bayern! Nach gerade einmal 20 Sekunden schiebt Harry Kane zum nächsten Treffer ein! Pavlovic erobert kurz nach dem Madrider Anstoß den Ball und spielt zu Olise, der wiederum auf Kane ablegt. Der Engländer bedankt sich und schiebt flach ins rechte Eck ein. Wahnsinn!

Halbzeit: Dieses Spiel hält, was es versprochen hat! Wir sehen ein absolut hochklassiges Spiel zwischen Real Madrid und Bayern München, bei dem beide Parteien massig Gelegenheit hatten, zu treffen. Doch trotz zahlreicher Hochkaräter konnte nur Luis Díaz kurz vor der Pause einnetzen und brachte den Münchenern so die knappe Halbzeitführung ein. Wir dürfen gespannt sein, wie die Madrilenen aus der Kabine kommen - hier ist die Messe noch lange nicht gelesen!

Pausenführung für den FC Bayern gegen Real Madrid

Halbzeit: Dann is Pause! Die Bayern gehen mit der knappen 1:0-Führung im Rücken in die Kabine.

45.+1: Vini Junior zieht in den Strafraum und fällt. Oliver winkt nicht nur ab, sondern sieht auch noch ein Handspiel bei dem Galaktischen. Freistoß für die Gäste.

45. Minute: Real läuft jetzt wütend an, bekommt eine Minute obendrauf, um noch vor der Pause den Ausgleich zu schaffen.

Der FC Bayern München führt mit 1:0 gegen Real Madrid

41. Minute: Da ist das Tor für den FC Bayern! Luis Díaz bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung! Ein Fehlpass von Vini Junior leitet einen Angriff der Bayern ein, Gnabry bringt das Leder schließlich per Steckpass vor die Füße des durchstartenden Díaz. Dieser geht allein auf Lunin zu und verlädt den Real-Keeper zum 1:0.

Der FC Bayern geht in Führung! © Peter Kneffel/dpa

37. Minute: Den fälligen Freistoß tritt Kimmich nicht präzise genug nach vorn, der Standard stellt kein Problem für die Real-Defensive dar.

36. Minute: Die erste Gelbe Karte des Spiels führt gleich zu einer Sperre! Aurelien Tchouameni foult Joshua Kimmich und wird dafür von Oliver verwarnt. Weil es seine dritte in diesem Wettbewerb ist, wird der Mittelfeldmann nicht mit nach München reisen.

34. Minute: Die Bayern verlieren in der gegnerischen Hälfte den Ball, wieder macht Real das Spiel schnell. Vinicius Juniors flacher Schussversuch ist aber kein Problem für Neuer.

33. Minute: Jetzt lässt Real es einmal langsamer angehen und schnürt die Münchener in der eigenen Hälfte ein, anstatt auf Konter zu setzen. Einen Vorstoß von Mbappé kann Tah sicher klären.

Rasante erste halbe Stunde zwischen Real Madrid und Bayern München

29. Minute: Gleich im Gegenzug könnte jetzt auch Madrid in Führung gehen! Mbappé tritt auf rechts unwiderstehlich an und lässt Laimer stehen. Seinen strammen Schuss kann Neuer reaktionsschnell zur Seite parieren. Was für ein hochklassiges Spiel! Nur die Tore fehlen bisher.

27. Minute: Nächste dicke Bayern-Chance auf die Führung! Pitarch spielt den Ball im eigenen Strafraum vor die Füße des freistehenden Gnabry. Doch davon is auch der Bayern-Profi selbst wohl etwas überrascht und spitzelt den Ball in die Arme von Lunin anstatt am Real-Keeper vorbei.

26. Minute: Wieder wird Neuer geprüft und zeigt die erste kleine Unsicherheit! Ein Vini-Schuss wird noch leicht abgefälscht, sodass der Bayern-Keeper die Kugel kurz vor der Linie nicht festhalten kann und erst im Nachfassen hat. Der hätte mit etwas Pech auch reinfliegen können.

23. Minute: Immer wieder Olise! Der Rechtsaußen ist der Aktivposten im Offensivspiel der Bayern. Dieses Mal klärt Güler seine Hereingabe zur Ecke, die Lunin schließlich nur aus der Luft pflücken muss.

20. Minute: Wieder arbeitet sich Olise auf der rechten Seite durch, dieses Mal köpft Rüdiger seine Flanke aus dem Strafraum. Die Szene ist noch heiß, am Ende kann Alexander-Arnold die Situation aber bereinigen.

18. Minute: Wieder muss Neuer eingreifen! Die Königlichen fahren einen schnellen Konter, der Ball landet bei Vinicius Junior, bei dessen flachen Abschluss in Richtung langer Pfosten sich der Bayern-Keeper ordentlich strecken muss, um den Schuss ums Aluminium zu lenken.

16. Minute: Jetzt ist die Gelegenheit für Real da! Der Ball wird zu Mbappé durchgesteckt, Neuer ist aber zur Stelle und pariert gegen den Franzosen. Den Abpraller jagt Vinicius Junior von der Strafraumkante über das Tor.

Noch kann Real Madrid die Bayern-Verteidigung nicht überwinden. © Peter Kneffel/dpa

12. Minute: Wieder leitet Kimmich einen guten Angriff ein, schickt Olise auf der rechten Seite. Die Flanke des Bayern-Profis köpft Huijsen aber aus der Gefahrenzone.

Das muss die Führung für den FC Bayern sein!

9. Minute: Was für eine unfassbare Chance für die Bayern! Eine Flanke von Kimmich leitet Kane auf Upamecano weiter, der aus allerkürzester Distanz freie Schussbahn hat und eigentlich nur einschieben muss. Doch der Innenverteidiger trifft den Ball nicht richtig, sodass Carreras klären kann! Das hätte die Führung sein müssen.

8. Minute: Schon jetzt haben die Bayern drei Ecken zu verzeichnen. Nach der aktuellsten will sich Gnabry per Fallrückzieher einen Treffer Marke Tor des Jahres sichern, trifft den Ball aber nicht richtig und fordert dann auch noch einen Foul-Pfiff.

7. Minute: Ecke für die Bayern, wieder tritt Olise den Standard. Huijsen ist mit dem Kopf dran und bringt das Leder fast im eigenen Kasten unter.

5. Minute: Weil Huijsen Olise foult, bekommt der FCB einen Freistoß in sehr aussichtsreicher Position. Der Gefoulte übernimmt gleich selbst, scheitert aber an der Mauer.

3. Minute: Erstmals kommt Real tiefer in die Hälfte der Bayern, aber Upamecano passt auf und trennt Vinicius jr. sauber vom Ball.

1. Minute: Gleich die erste Szene gehört den Münchenern! Kimmich findet Laimer im Zentrum, der jagt den Ball aus rund 17 Metern allerdings deutlich drüber.

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München läuft

Anpfiff: Der Ball rollt! Michael Oliver gibt das Spiel frei, die Bayern stoßen an.

20.58 Uhr: Die Spieler sind eingelaufen, jetzt läuft die Champions-League-Hymne. Es ist alles angerichtet für einen großartigen Fußball-Abend!

20.55 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff! Die Stimmung im Bernabeu, das mit 84.000 Zuschauern natürlich restlos ausverkauft ist, ist großartig, die Real-Fans warten mit einer fantastischen Choreografie durch das ganze Stadion auf.

20.40 Uhr: Vincent Kompany strahlt Selbstbewusstsein aus

Er habe vor dem Spiel gut geschlafen, sagte Vincent Kompany lächelnd bei Amazon Prime und stellte dann sein Selbstbewusstsein unter Beweis: "Es ist natürlich ein Topspiel, aber vom Gefühl her jedes Spiel ein Topspiel. Für die Fans wäre das eine mega Erfahrung, wenn wir hier siegen. Wir sind hier, um zu gewinnen." Auch seinem Team impft er dieses Selbstvertrauen ein. "Man muss immer den Gedanken haben, was können wir schaffen. Nicht 'Was ist, wenn wir verlieren, wenn wir ein Tor kassieren', sondern 'Was passiert, wenn wir ein Tor machen'", erklärte der Belgier seine Herangehensweise. "Mental darfst du nicht zu viele Hintergedanken haben. Wir haben Vertrauen in unsere Leistungen nach dieser Saison. Wir haben uns verdient, hierherzukommen und zu sagen 'Lass uns Bayern sein. Bayern ist nicht Madrid, aber Bayern ist Bayern.'"

Aus Vincent Kompany spricht vor dem Viertelfinal-Hinspiel das Selbstvertrauen. © Peter Kneffel/dpa

20.30 Uhr: Sechs Real-Profis droht im Rückspiel die Sperre

Ob das wohl zu taktischen Kniffen der Münchener führen wird? Gleich sechs Real-Madrid-Profis gehen gelb-vorbelastet in die Partie und sind bei ihrer nächsten Verwarnung gesperrt. Sollten Kylian Mbappé, Vinicius Junior oder Jude Bellingham heute Gelb sehen, verpassen sie damit das Rückspiel in München in einer Woche, Gleiches gilt für Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni und Alvaro Carreras. Besser sieht es bei den Bayern aus: Dort sind nur Dayot Upamecano und Konrad Laimer (bisher zwei bzw. vier Gelbe Karten) vorbelastet. Joshua Kimmich und Michael Olise holten sich im Hinspiel gegen Bergamo ihre jeweils dritte Verwarnung ab, saßen ihre Sperre im Rückspiel ab und gehen damit ungefährdet in die heutige Partie. Nach den Viertelfinals werden die Gelben Karten übrigens gelöscht, damit niemand wegen einer Gelbsperre das Finale verpasst.