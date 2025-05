Bayern feiern ein letztes Mal mit Müller: "Merci! Servus! Bye Bye!"

"We are the Champions": Vereins-Ikone Thomas Müller (35) genießt seinen 13. und (höchstwahrscheinlich) letzten Meistertitel. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für all die wunderschönen Jahre", sagte der 35-Jährige bei der Feier seines persönlich 13. und letzten Meistertitels als Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Müller wurde als letzter Spieler auf den Balkon gerufen. Es war der emotionale Höhepunkt der Feier mit den Meisterteams der Frauen und Männer, die in Dirndl oder Lederhosen gekleidet waren.

Müller verneigte sich kurz, hielt beide Hände vor die Brust und stand dann beim "We are the Champions" ganz vorne vor den Teamkollegen, die erst schunkelten und später eine Polonaise starteten.

Auch den viel diskutierten Ibiza-Trip einiger Meisterspieler sprach Müller noch scherzhaft an

"Schön war's, super! Sollten sich vielleicht einige Mannschaften eine Scheibe abschneiden, wenn sie mal 4:0 gewinnen wollen", sagte er einen Tag nach dem 4:0 zum Abschluss der Bundesliga-Saison gegen Hoffenheim.