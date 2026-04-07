Bayern gegen Real live: Blitz-Start! FCB erhöht 20 Sekunden nach der Pause

FC Bayern bei Real Madrid im Liveticker: Schon seit satten 14 Jahren warten die Münchener auf einen Sieg gegen die Königlichen.

Von Aliena Rein

Madrid (Spanien) - Es ist angerichtet für das erste große Champions-League-Highlight des FC Bayern in diesem Jahr! Im Viertelfinale der Königsklasse treffen die Münchener um 21 Uhr auf Real Madrid, den Rekordsieger des Wettbewerbs.

Aktueller Spielstand: Real Madrid - FC Bayern München 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Díaz (41. Minute), 0:2 Kane (46. Minute) In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

51. Minute: Jetzt ist Madrid am Zug, kann aber bei mehreren Versuchen die Bayern-Abwehr nicht überwinden. Es gibt Ecke für die Hausherren, die aber unsauber ausgeführt wird.

49. Minute: Wechsel gab es zur Pause übrigens keine, beide Teams spielen unverändert weiter.

48. Minute: Die kalte Dusche für Real Madrid ist auf dem Platz zu bemerken, die Bayern spielen hingegen munter weiter. Eine Olise-Ecke bringt die nächste Chance, Stanisic bringt am kurzen Pfosten allerdings nicht genug Druck hinter den Ball, sodass Lunin die Kugel hat.

FC Bayern trifft direkt nach dem Wiederanpfiff

46. Minute: Weiter geht's - und das gleich mit dem 2:0 für die Bayern! Nach gerade einmal 20 Sekunden schiebt Harry Kane zum nächsten Treffer ein! Pavlovic erobert kurz nach dem Madrider Anstoß den Ball und spielt zu Olise, der wiederum auf Kane ablegt. Der Engländer bedankt sich und schiebt flach ins rechte Eck ein. Wahnsinn!

Halbzeit: Dieses Spiel hält, was es versprochen hat! Wir sehen ein absolut hochklassiges Spiel zwischen Real Madrid und Bayern München, bei dem beide Parteien massig Gelegenheit hatten, zu treffen. Doch trotz zahlreicher Hochkaräter konnte nur Luis Díaz kurz vor der Pause einnetzen und brachte den Münchenern so die knappe Halbzeitführung ein. Wir dürfen gespannt sein, wie die Madrilenen aus der Kabine kommen - hier ist die Messe noch lange nicht gelesen!

Pausenführung für den FC Bayern gegen Real Madrid

Halbzeit: Dann is Pause! Die Bayern gehen mit der knappen 1:0-Führung im Rücken in die Kabine.

45.+1: Vini Junior zieht in den Strafraum und fällt. Oliver winkt nicht nur ab, sondern sieht auch noch ein Handspiel bei dem Galaktischen. Freistoß für die Gäste.

45. Minute: Real läuft jetzt wütend an, bekommt eine Minute obendrauf, um noch vor der Pause den Ausgleich zu schaffen.

Der FC Bayern München führt mit 1:0 gegen Real Madrid

41. Minute: Da ist das Tor für den FC Bayern! Luis Díaz bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung! Ein Fehlpass von Vini Junior leitet einen Angriff der Bayern ein, Gnabry bringt das Leder schließlich per Steckpass vor die Füße des durchstartenden Díaz. Dieser geht allein auf Lunin zu und verlädt den Real-Keeper zum 1:0.

Der FC Bayern geht in Führung! © Peter Kneffel/dpa

37. Minute: Den fälligen Freistoß tritt Kimmich nicht präzise genug nach vorn, der Standard stellt kein Problem für die Real-Defensive dar.

36. Minute: Die erste Gelbe Karte des Spiels führt gleich zu einer Sperre! Aurelien Tchouameni foult Joshua Kimmich und wird dafür von Oliver verwarnt. Weil es seine dritte in diesem Wettbewerb ist, wird der Mittelfeldmann nicht mit nach München reisen.

34. Minute: Die Bayern verlieren in der gegnerischen Hälfte den Ball, wieder macht Real das Spiel schnell. Vinicius Juniors flacher Schussversuch ist aber kein Problem für Neuer.

33. Minute: Jetzt lässt Real es einmal langsamer angehen und schnürt die Münchener in der eigenen Hälfte ein, anstatt auf Konter zu setzen. Einen Vorstoß von Mbappé kann Tah sicher klären.

Rasante erste halbe Stunde zwischen Real Madrid und Bayern München

29. Minute: Gleich im Gegenzug könnte jetzt auch Madrid in Führung gehen! Mbappé tritt auf rechts unwiderstehlich an und lässt Laimer stehen. Seinen strammen Schuss kann Neuer reaktionsschnell zur Seite parieren. Was für ein hochklassiges Spiel! Nur die Tore fehlen bisher.

27. Minute: Nächste dicke Bayern-Chance auf die Führung! Pitarch spielt den Ball im eigenen Strafraum vor die Füße des freistehenden Gnabry. Doch davon is auch der Bayern-Profi selbst wohl etwas überrascht und spitzelt den Ball in die Arme von Lunin anstatt am Real-Keeper vorbei.

26. Minute: Wieder wird Neuer geprüft und zeigt die erste kleine Unsicherheit! Ein Vini-Schuss wird noch leicht abgefälscht, sodass der Bayern-Keeper die Kugel kurz vor der Linie nicht festhalten kann und erst im Nachfassen hat. Der hätte mit etwas Pech auch reinfliegen können.

23. Minute: Immer wieder Olise! Der Rechtsaußen ist der Aktivposten im Offensivspiel der Bayern. Dieses Mal klärt Güler seine Hereingabe zur Ecke, die Lunin schließlich nur aus der Luft pflücken muss.

20. Minute: Wieder arbeitet sich Olise auf der rechten Seite durch, dieses Mal köpft Rüdiger seine Flanke aus dem Strafraum. Die Szene ist noch heiß, am Ende kann Alexander-Arnold die Situation aber bereinigen.

18. Minute: Wieder muss Neuer eingreifen! Die Königlichen fahren einen schnellen Konter, der Ball landet bei Vinicius Junior, bei dessen flachen Abschluss in Richtung langer Pfosten sich der Bayern-Keeper ordentlich strecken muss, um den Schuss ums Aluminium zu lenken.

16. Minute: Jetzt ist die Gelegenheit für Real da! Der Ball wird zu Mbappé durchgesteckt, Neuer ist aber zur Stelle und pariert gegen den Franzosen. Den Abpraller jagt Vinicius Junior von der Strafraumkante über das Tor.

Noch kann Real Madrid die Bayern-Verteidigung nicht überwinden. © Peter Kneffel/dpa

12. Minute: Wieder leitet Kimmich einen guten Angriff ein, schickt Olise auf der rechten Seite. Die Flanke des Bayern-Profis köpft Huijsen aber aus der Gefahrenzone.

Das muss die Führung für den FC Bayern sein!

9. Minute: Was für eine unfassbare Chance für die Bayern! Eine Flanke von Kimmich leitet Kane auf Upamecano weiter, der aus allerkürzester Distanz freie Schussbahn hat und eigentlich nur einschieben muss. Doch der Innenverteidiger trifft den Ball nicht richtig, sodass Carreras klären kann! Das hätte die Führung sein müssen.

8. Minute: Schon jetzt haben die Bayern drei Ecken zu verzeichnen. Nach der aktuellsten will sich Gnabry per Fallrückzieher einen Treffer Marke Tor des Jahres sichern, trifft den Ball aber nicht richtig und fordert dann auch noch einen Foul-Pfiff.

7. Minute: Ecke für die Bayern, wieder tritt Olise den Standard. Huijsen ist mit dem Kopf dran und bringt das Leder fast im eigenen Kasten unter.

5. Minute: Weil Huijsen Olise foult, bekommt der FCB einen Freistoß in sehr aussichtsreicher Position. Der Gefoulte übernimmt gleich selbst, scheitert aber an der Mauer.

3. Minute: Erstmals kommt Real tiefer in die Hälfte der Bayern, aber Upamecano passt auf und trennt Vinicius jr. sauber vom Ball.

1. Minute: Gleich die erste Szene gehört den Münchenern! Kimmich findet Laimer im Zentrum, der jagt den Ball aus rund 17 Metern allerdings deutlich drüber.

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München läuft

Anpfiff: Der Ball rollt! Michael Oliver gibt das Spiel frei, die Bayern stoßen an.

20.58 Uhr: Die Spieler sind eingelaufen, jetzt läuft die Champions-League-Hymne. Es ist alles angerichtet für einen großartigen Fußball-Abend!

20.55 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff! Die Stimmung im Bernabeu, das mit 84.000 Zuschauern natürlich restlos ausverkauft ist, ist großartig, die Real-Fans warten mit einer fantastischen Choreografie durch das ganze Stadion auf.

20.40 Uhr: Vincent Kompany strahlt Selbstbewusstsein aus

Er habe vor dem Spiel gut geschlafen, sagte Vincent Kompany lächelnd bei Amazon Prime und stellte dann sein Selbstbewusstsein unter Beweis: "Es ist natürlich ein Topspiel, aber vom Gefühl her jedes Spiel ein Topspiel. Für die Fans wäre das eine mega Erfahrung, wenn wir hier siegen. Wir sind hier, um zu gewinnen." Auch seinem Team impft er dieses Selbstvertrauen ein. "Man muss immer den Gedanken haben, was können wir schaffen. Nicht 'Was ist, wenn wir verlieren, wenn wir ein Tor kassieren', sondern 'Was passiert, wenn wir ein Tor machen'", erklärte der Belgier seine Herangehensweise. "Mental darfst du nicht zu viele Hintergedanken haben. Wir haben Vertrauen in unsere Leistungen nach dieser Saison. Wir haben uns verdient, hierherzukommen und zu sagen 'Lass uns Bayern sein. Bayern ist nicht Madrid, aber Bayern ist Bayern.'"

Aus Vincent Kompany spricht vor dem Viertelfinal-Hinspiel das Selbstvertrauen. © Peter Kneffel/dpa

20.30 Uhr: Sechs Real-Profis droht im Rückspiel die Sperre

Ob das wohl zu taktischen Kniffen der Münchener führen wird? Gleich sechs Real-Madrid-Profis gehen gelb-vorbelastet in die Partie und sind bei ihrer nächsten Verwarnung gesperrt. Sollten Kylian Mbappé, Vinicius Junior oder Jude Bellingham heute Gelb sehen, verpassen sie damit das Rückspiel in München in einer Woche, Gleiches gilt für Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni und Alvaro Carreras. Besser sieht es bei den Bayern aus: Dort sind nur Dayot Upamecano und Konrad Laimer (bisher zwei bzw. vier Gelbe Karten) vorbelastet. Joshua Kimmich und Michael Olise holten sich im Hinspiel gegen Bergamo ihre jeweils dritte Verwarnung ab, saßen ihre Sperre im Rückspiel ab und gehen damit ungefährdet in die heutige Partie. Nach den Viertelfinals werden die Gelben Karten übrigens gelöscht, damit niemand wegen einer Gelbsperre das Finale verpasst.

20.15 Uhr: Foto-Wirbel um Schiedsrichter Michael Oliver

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Engländer Michael Oliver - und die Ansetzung sorgte gleich mal für etwas Wirbel. Auf Social Media gruben User nämlich Fotos von Olivers Frau Lucy aus, die unter anderem ein Bild aus dem Bernabeu-Stadion postete und ein anderes Foto zusammen mit ihrem Ehemann mit "Loving Madrid" betitelte. Die Bilder verursachten im Netz sofort viel Aufregung, auch Schiri-Experte Manuel Gräfe griff die Fotos auf und bezeichnete die Posts als "mindestens mal ungeschickt", schließlich könnte man Oliver so Bevorzugung der Königlichen unterstellen. Wie alt die Bilder sind, ist allerdings völlig unklar.

Michael Oliver ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. © Soeren Stache/dpa

19.55 Uhr: Diese Spieler sollen Real Madrid knacken

Die Aufstellungen sind da - und Vincent Kompany kann auf seinen Goalgetter Harry Kane setzen! Nach dessen verletzungsbedingten Ausfalls gegen Freiburg ist der Engländer rechtzeitig fit geworden und steht damit natürlich auch in der Startelf. Dort finden sich auch vier weitere Neue: Upamecano, Laimer, Pavlovic und Olise dürfen alle gegen Real Madrid wirbeln, für die fünf müssen Kim, Bischof, Goretzka, Karl und Guerreiro auf der Bank beginnen.

Harry Kane ist rechtzeitig fit geworden. © Tom Weller/dpa

19.15 Uhr: Seit 14 Jahren wartet der FC Bayern auf einen Sieg gegen Real Madrid

Ist Real Madrid der Angstgegner des FC Bayern? Schaut man auf die Statistik, lässt sich dieser Schluss durchaus ziehen. Seit satten 14 (!) Jahren warten die Münchener auf einen Sieg gegen die Galaktischen, konnten Real zuletzt auf dem Weg ins Finale Dahoam 2012 im Halbfinale zweimal besiegen. Aus den acht Duellen seither ging bei zwei Unentschieden sechsmal Madrid als Sieger hervor und kegelte den FCB somit viermal in Folge in Viertel- oder Halbfinale aus der Königsklasse.

Das letzte Duell am 8. Mai 2024 ging mit 2:1 an Real Madrid. © Manu Fernandez/AP/dpa

19 Uhr: FC Bayern gegen Real Madrid im TAG24-Liveticker