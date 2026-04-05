"Brutal": Youngster des FC Bayern mit Schub ins Giganten-Duell
Von Christoph Lother
München - Mit einem gewaltigen Energieschub reisen der FC Bayern München und seine jungen Matchwinner zum Königsklassen-Knaller bei Real Madrid.
"Ich freue mich brutal darauf", sagte Doppeltorschütze Tom Bischof nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg (3:2) in der Bundesliga.
Das sei das "perfekteste Spiel" als Vorbereitung auf Real gewesen, meinte er über die gerade noch geglückte Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League in Madrid am kommenden Dienstag.
"Das schweißt uns brutal zusammen", sagte Bischof über den Sieg nach 0:2-Rückstand.
Bei allem Respekt vor Freiburg müsse man gegen Real aber "noch eine Schippe drauflegen", so der 20-Jährige. "Drei, vier vielleicht sogar."
Bischof hatte in Freiburg am Samstag zum 1:2 und 2:2 getroffen (81./90.+2), ehe Lennart Karl in der neunten Minute der Nachspielzeit sogar noch das 3:2 nachlegte.
"Vor dem Spiel hat Jo noch zu mir gesagt: Kannst du jetzt mal bitte auf die Kiste schießen?", berichtete Bischof bei DAZN von einem Gespräch mit Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.
FC Bayern: Lennart Karl hatte Tor schon im Gefühl
Im Training habe er schon oft aufs Tor geschossen, erklärte der 20-Jährige weiter. Im Spiel sei ihm das bislang noch nicht so gelungen. Nun erzielte er seine ersten beiden Pflichtspieltore für die Münchner.
Karl setzte der furiosen Aufholjagd der Bayern sogar noch die Krone auf - und nahm die Gelbe Karte, die er für das Ausziehen seines Trikots nach dem Siegtor kassierte, gern in Kauf. Ein "sehr, sehr krasses Gefühl" und "unbeschreiblich" sei das, sagte der 18-Jährige bei Sky.
"Ich hatte schon die ganze Zeit im Kopf, mein Trikot auszuziehen." Sein Gefühl, irgendwann noch ein Tor zu schießen, habe sich letztlich bestätigt, erklärte der junge Nationalspieler und WM-Kandidat.
Durch den Sieg in Freiburg machten die Bayern den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft. Sie blieben im 13. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen und feierten einen erfolgreichen Start in die entscheidenden Wochen, in denen sie nun um das Triple kämpfen.
"Nicht jeder Sieg ist Champagner-Fußball", sagte Trainer Vincent Kompany. Er sei "sehr gut gelaunt" nach diesem Erfolg im Breisgau.
Titelfoto: Tom Weller/dpa