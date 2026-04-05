"Brutal": Youngster des FC Bayern mit Schub ins Giganten-Duell

München - Mit einem gewaltigen Energieschub reisen der FC Bayern München und seine jungen Matchwinner zum Königsklassen-Knaller bei Real Madrid.

Sieg nach Bischofs Doppeltreffer: Lennart Karl (l.) macht das Tor zum 3:2 für Bayern in der Nachspielzeit. © Tom Weller/dpa

"Ich freue mich brutal darauf", sagte Doppeltorschütze Tom Bischof nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg (3:2) in der Bundesliga.

Das sei das "perfekteste Spiel" als Vorbereitung auf Real gewesen, meinte er über die gerade noch geglückte Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League in Madrid am kommenden Dienstag.

"Das schweißt uns brutal zusammen", sagte Bischof über den Sieg nach 0:2-Rückstand.

Bei allem Respekt vor Freiburg müsse man gegen Real aber "noch eine Schippe drauflegen", so der 20-Jährige. "Drei, vier vielleicht sogar."

Bischof hatte in Freiburg am Samstag zum 1:2 und 2:2 getroffen (81./90.+2), ehe Lennart Karl in der neunten Minute der Nachspielzeit sogar noch das 3:2 nachlegte.

"Vor dem Spiel hat Jo noch zu mir gesagt: Kannst du jetzt mal bitte auf die Kiste schießen?", berichtete Bischof bei DAZN von einem Gespräch mit Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.