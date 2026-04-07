Bayern gegen Real live: Kane rechtzeitig für den Kracher wieder fit! So startet der FCB

FC Bayern bei Real Madrid im Liveticker: Schon seit satten 14 Jahren warten die Münchener auf einen Sieg gegen die Königlichen.

Von Aliena Rein

Madrid (Spanien) - Es ist angerichtet für das erste große Champions-League-Highlight des FC Bayern in diesem Jahr! Im Viertelfinale der Königsklasse treffen die Münchener um 21 Uhr auf Real Madrid, den Rekordsieger des Wettbewerbs.

Das Duell findet in der Champions League bereits zum 23. Mal statt, keine zwei Teams trafen in der Königsklasse häufiger aufeinander – und jedes Mal aufs Neue verspricht das Spiel Hochspannung. Auch wenn das Glück zuletzt eher aufseiten der Königlichen aus Madrid war, geht der FCB mit dem Selbstbewusstsein aus nur einer Niederlage in diesem Jahr in die Partie, während Real die Generalprobe bei RCD Mallorca überraschend mit 1:2 verlor. In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

20.30 Uhr: Sechs Real-Profis droht im Rückspiel die Sperre

Ob das wohl zu taktischen Kniffen der Münchener führen wird? Gleich sechs Real-Madrid-Profis gehen gelb-vorbelastet in die Partie und sind bei ihrer nächsten Verwarnung gesperrt. Sollten Kylian Mbappé, Vinicius Junior oder Jude Bellingham heute Gelb sehen, verpassen sie damit das Rückspiel in München in einer Woche, Gleiches gilt für Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni und Alvaro Carreras. Besser sieht es bei den Bayern aus: Dort sind nur Dayot Upamecano und Konrad Laimer (bisher zwei bzw. vier Gelbe Karten) vorbelastet. Joshua Kimmich und Michael Olise holten sich im Hinspiel gegen Bergamo ihre jeweils dritte Verwarnung ab, saßen ihre Sperre im Rückspiel ab und gehen damit ungefährdet in die heutige Partie. Nach den Viertelfinals werden die Gelben Karten übrigens gelöscht, damit niemand wegen einer Gelbsperre das Finale verpasst.

20.15 Uhr: Foto-Wirbel um Schiedsrichter Michael Oliver

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Engländer Michael Oliver - und die Ansetzung sorgte gleich mal für etwas Wirbel. Auf Social Media gruben User nämlich Fotos von Olivers Frau Lucy aus, die unter anderem ein Bild aus dem Bernabeu-Stadion postete und ein anderes Foto zusammen mit ihrem Ehemann mit "Loving Madrid" betitelte. Die Bilder verursachten im Netz sofort viel Aufregung, auch Schiri-Experte Manuel Gräfe griff die Fotos auf und bezeichnete die Posts als "mindestens mal ungeschickt", schließlich könnte man Oliver so Bevorzugung der Königlichen unterstellen. Wie alt die Bilder sind, ist allerdings völlig unklar.

Michael Oliver ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. © Soeren Stache/dpa

19.55 Uhr: Diese Spieler sollen Real Madrid knacken

Die Aufstellungen sind da - und Vincent Kompany kann auf seinen Goalgetter Harry Kane setzen! Nach dessen verletzungsbedingten Ausfalls gegen Freiburg ist der Engländer rechtzeitig fit geworden und steht damit natürlich auch in der Startelf. Dort finden sich auch vier weitere Neue: Upamecano, Laimer, Pavlovic und Olise dürfen alle gegen Real Madrid wirbeln, für die fünf müssen Kim, Bischof, Goretzka, Karl und Guerreiro auf der Bank beginnen.

Harry Kane ist rechtzeitig fit geworden. © Tom Weller/dpa

19.15 Uhr: Seit 14 Jahren wartet der FC Bayern auf einen Sieg gegen Real Madrid

Ist Real Madrid der Angstgegner des FC Bayern? Schaut man auf die Statistik, lässt sich dieser Schluss durchaus ziehen. Seit satten 14 (!) Jahren warten die Münchener auf einen Sieg gegen die Galaktischen, konnten Real zuletzt auf dem Weg ins Finale Dahoam 2012 im Halbfinale zweimal besiegen. Aus den acht Duellen seither ging bei zwei Unentschieden sechsmal Madrid als Sieger hervor und kegelte den FCB somit viermal in Folge in Viertel- oder Halbfinale aus der Königsklasse.

Das letzte Duell am 8. Mai 2024 ging mit 2:1 an Real Madrid. © Manu Fernandez/AP/dpa

19 Uhr: FC Bayern gegen Real Madrid im TAG24-Liveticker