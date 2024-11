Bayern-Rückkehr nach der Saison? Alexander Nübel wird deutlich!

Sorgen um die Zukunft hat Nübel allerdings nicht. Er sei "da relativ entspannt". Dennoch dürften er und sein Berater sicherlich sehr genau im Auge haben, was sich in den kommenden Wochen und wenigen Monaten in München abspielt und welche Aussagen dabei getroffen werden. Verlief die bisherige Zusammenarbeit doch alles andere als nach Plan.

"Ich habe mir keine Deadline gesetzt, auf keinen Fall. Solange Manuel Neuer da ist, macht eine Rückkehr keinen Sinn – das habe ich ja schon oft gesagt", machte der 28-Jährige im Rahmen einer Medienrunde beim Nationalmannschaftslehrgang in Frankfurt am Main einmal mehr sehr deutlich.

Nübel spielt aktuell für den VfB Stuttgart , zeigt dort ansprechende Leistungen. Er ist allerdings nur bis zum Sommer 2026 an die Schwaben ausgeliehen. Beim FC Bayern hat er einen langfristigen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029. Eine Rückkehr an die Säbener Straße wird jedoch nur erfolgen, wenn Neuer geht.

Einem Bericht von Sky zufolge soll eine endgültige Entscheidung bis März getroffen werden. In jenem Zeitfenster könnten die Bosse die Stuttgarter informieren und Nübel vorzeitig sowie ablösefrei zurück in die bayerische Landeshauptstadt beordern.

Zunächst dürfte der Fokus des Keepers aber auf der Nationalmannschaft liegen. In der Länderspielpause trifft die DFB-Auswahl am Samstag in Freiburg auf Bosnien und Herzegowina (20.45 Uhr) und dann am Dienstag in Budapest auf Ungarn (20.45 Uhr).

Während Nübel gegen Ungarn nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen (32), der mehrere Monate ausfallen wird, von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) den Vorzug erhalten wird, darf Konkurrent Oliver Baumann (34, TSG 1899 Hoffenheim) am Samstag ran. Auf eine vorläufige Nummer eins hat sich Nagelsmann nicht festgelegt.