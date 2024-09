Bayern-Stars im Bierzelt: "Müssen Stimmung nicht schöntrinken"

Stolze 20 Tore in einer Woche - und dann ab auf die Wiesn. © Stefan Puchner/dpa

Am Ende ihrer beeindruckenden 20-Tore-Woche (!) sind die Profis des Rekordmeisters bestens gelaunt.

"Die Stimmung müssen wir uns nicht mal schöntrinken", scherzte Thomas Müller (35) am Tag nach dem 5:0 in der Bundesliga beim SV Werder Bremen vor dem Gang ins Wiesn-Zelt. Der Ur-Bayer sprach von "einer fulminanten Woche" mit den weiteren Siegen in Kiel (6:1) und zum Start in die Champions League mit dem 9:2-Kracher gegen Dinamo Zagreb.



Wie Spieler und Bosse kam auch Trainer Vincent Kompany (38) in bayerischer Tracht zu seiner Oktoberfest-Premiere. Der Belgier nahm sich Zeit für Autogramme und Fans. Dann winkte er noch von der Empore des Käfer-Zeltes, die anwesenden Fans der Roten riefen lautstark seinen Namen.

Kompany hatte schon vor dem Spiel in Bremen gesagt, dass seine Profis sich auf jeden Fall eine Maß gönnen dürften.