Bremst "Kane-Fluch" Bayern-Titeljagd? Hamann zweifelt an Sinn des Rekord-Transfers

Fluch oder einfach nur Pech? Harry Kane (30) muss trotz ausgeprägtem Torriecher weiter auf seinen ersten Titelsieg warten.

"Die Bayern haben letztes Jahr ohne Kane mehr Tore geschossen, als sie es jetzt gemacht haben", so Hamann in der Sendung "Sky90".

"Es hat auch seinen Preis gehabt. Das ist ein sehr hohes Gehalt und das hat über 100 Millionen gekostet."

Und er stellte die Frage in den Raum: "Hätte ein Tel da vorne gespielt, würden sie zwingend schlechter dastehen?"

Mit seinen 36 Treffern in 32 Bundesligaspielen – verletzungsbedingt gab es auch Zwangspausen – führt Kane die Liste der Torschützen in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit deutlich an. Doch zu einem Titel hat es in seinem Premieren-Jahr nicht gereicht.

Im letzten Saisonspiel in Hoffenheim könnten die Bayern sogar noch vom Vize-Platz geschubst werden. Es ist die erste Trophäen-freie Saison seit 2011/12. Und genau das betont auch Hamann bei seiner Bewertung des Top-Torschützen: "Aber wie viele Titel haben sie geholt?"