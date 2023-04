BVB gegen Bayern: Zwischen Sané-Frage, Signalwirkungen und Chelsea-Spicker

Anders als bei "Ted Lasso" in der Premier League passiert jedoch genau das am Samstag in der Bundesliga, wenn der FC Bayern München und sein neuer Coach Thomas Tuchel (49) auf dessen Ex-Mannschaft, dem amtierenden Spitzenreiter Borussia Dortmund trifft.

Start ab Minute Eins? Leroy Sané (27) könnte ein Faktor beim aktuellen Topspiel der Bundesliga werden. © RONNY HARTMANN / AFP

"Davon habe ich zwei Spiele komplett geschaut, um da vielleicht das ein oder andere, was jetzt in ihre Situation passen würde, vorherzusehen", so Terzic, der Tuchel als einen "der besten Trainer im europäischen Fußball der letzten Jahre" bezeichnet. Mit den Londonern gewann der neue Bayern-Trainer die Champions League.

Doch genau diese Vorherrschaft der Münchner sorgt inzwischen auch unter den eigenen Anhängern für eine gewisse Müdigkeit.

So hätte Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus (62) kein Problem damit, wenn der BVB die Meisterschale am Ende in den Himmel ragt: "Das wäre schön für die Bundesliga. Es würde auch bei Bayern mal wieder was Neues passieren", sagte er gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Freilich will der neue Coach in München dagegen halten. Personell kann Tuchel schon mal aus dem Vollen schöpfen: "Diese Woche waren alle am Start, jeder wollte sich zeigen." Auch der Offensivspieler Leroy Sané (27) durfte sich Hoffnungen machen, beim ewig jungen Klassiker am Anpfiff auf dem Platz zu stehen.

Wie das Zusammentreffen der beiden Top-Teams endet, sehen wir am Samstagabend, ab 18.30 Uhr (Sky).