Chaos in der Allianz Arena: Technik-Blackout beim Bayern-Heimspiel

In der Münchner Allianz Arena streikte beim Heimspiel gegen Union Berlin die Technik. (Archiv) © Tom Weller/dpa

Zu Beginn der Partie ging nichts mehr!

"Aufgrund von technischen Probleme ist unsere Website http://fcbayern.com und die offizielle FC Bayern App aktuell nicht erreichbar. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen", teilte der Verein mit.

Doch damit nicht genug! In der kompletten Allianz Arena war das Internet down. Zudem streikte das elektronische Zahlungssystem an den Getränke- und Essensständen.

Auch am Einlass gab es Probleme, da viele Fans nicht auf ihre Tickets zugreifen konnten.