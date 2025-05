Gakpo zum FC Bayern? Van Bommel führt ganz speziellen Pluspunkt an

Wechselt Cody Gakpo (26) zum FC Bayern? © Peter Byrne/PA Wire/dpa

"Cody macht seine Sache sehr gut in Liverpool und auch bei unserer Nationalmannschaft", lobte der frühere Spieler der Münchner den 26-Jährigen im Gespräch mit BILD. Gakpo sei ein "sehr schneller Außenbahnspieler", welcher "super Einzelaktionen" zeige. Damit passt er in das Profil des FC Bayern.

Van Bommel lobte außerdem seinen "sehr guten Abschluss" und die daraus resultierende Torgefahr, die ihn sogar als Mittelstürmer einsetzbar macht.

Er selbst trainierte den Rechtsfuß als Trainer der PSV Eindhoven von Juli 2018 bis Dezember 2019.

Der in Eindhoven geborene Linksaußen ist noch bis Sommer 2028 an die Reds gebunden, hat laut "Transfermarkt" einen Marktwert von stolzen 70 Millionen Euro. In 49 Einsätzen stehen in dieser Spielzeit 18 Treffer und sieben Vorlagen zu Buche.