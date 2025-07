FC Bayern lässt bei Luis Díaz nicht locker: Prognose von Experte sorgt für Hoffnung

Wechselt Luis Díaz (28) zum FC Bayern? © Adam Davy/PA Wire/dpa

Experte Fabrizio Romano (32) sieht die derzeitige Wahrscheinlichkeit eines Wechsels von der Anfield Road an die Säbener Straße bei rund 65 Prozent, wie er in der Transfershow von DAZN erklärt hat.

Eine Einschätzung, die viele Fans des deutschen Rekordmeisters angesichts der unlängst doch mehr als zähen Suche nach einem neuen Flügelspieler sicherlich freuen dürfte. Romano verwies zwar auf die schwierigen Verhandlungen, zeigte sich aber sehr optimistisch, dass es zu einem Deal kommt.

Die Bayern arbeiten demnach mit Hochdruck an der Verpflichtung. "Zwei ihrer Angebote wurden abgelehnt, das letzte in der vergangenen Woche in Höhe von 67 Millionen Euro", führte der Italiener aus, schob jedoch nach: "Der Spieler will unbedingt gehen. Díaz möchte etwas anderes probieren, er will ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen."

Die Münchner sollen laut Romano zeitnah mit einem neuen Angebot an den Verhandlungstisch zurückkehren.