20.02.2025 14:35 Dietmar Hamann sieht schwarz: FC Bayern "nicht auf Augenhöhe mit Titelkonkurrenten"

Der FC Bayern hat sich gegen Celtic Glasgow in das Achtelfinale der Champions League gezittert. Am Freitag steht die Auslosung an. Dietmar Hamann sieht schwarz.

Von Jan Höfling

Titelfoto: Fotos: Sven Hoppe/dpa, Revierfoto/dpa