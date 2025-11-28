Diskussion um satte Fußball-Millionäre: Kahn kontert Hoeneß

München - Top-Fußballer verdienen heutzutage zu viel, um sich nach dem Karriereende die Rolle als Funktionär anzutun. Das glaubt zumindest Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73). Oliver Kahn (56) widerspricht dieser These.

Oliver Kahn (56) kann die Verbindung zwischen Kontostand und Motivation nicht verstehen. © Sven Hoppe/dpa

"Ich will jetzt nicht über jedes Stöckchen von Uli Hoeneß springen, aber jeder, der 60 Millionen auf dem Konto als ehemaliger Spieler hat, der arbeitet nix mehr? Aber was ist das für eine Beziehung zwischen einem Kontostand und Motivation, der da hergestellt wird", sagte der frühere Torwart und Vorstandschef des FC Bayern im "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" des Pay-TV-Senders Sky.

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte im "OMR Podcast" gesagt, dass idealerweise an der Spitze des deutschen Fußball-Rekordmeisters mittelfristig wieder jemand stehen solle, "der selbst gespielt hat. Aber da ist ein kleiner Denkfehler bei mir passiert."

Die sehr guten Spieler hätten heutzutage nach zehn Jahren Profikarriere "60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, um den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten - und das ist das größte Problem."

Er habe genau diesen Druck gespürt und deshalb nach seiner Spielerkarriere als Manager bei den Bayern jahrelang hart gearbeitet, äußerte Hoeneß.