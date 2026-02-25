Zoff bei den Bayern? Ein Profi schmollt wegen zu wenig Einsatzzeit

München - Beim FC Bayern München läuft es sportlich derzeit rund, größere Baustellen scheint es nicht zu geben. Hinter den Kulissen jedoch soll es rumoren: Bei einem Profi des Rekordmeisters macht sich offenbar zunehmend Unmut breit.

Nicolas Jackson (24) ist beim FCB unzufrieden. © Tom Weller/dpa

Nach Informationen von "sport.de" soll es sich dabei um Nicolas Jackson (24) handeln. Der 24-Jährige ist noch bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen, spielt in den Planungen der Münchner Verantwortlichen offenbar jedoch nur eine Nebenrolle.

Dem Bericht zufolge ist er derzeit sogar der einzige Profi im Kader des FC Bayern München, bei dem sich Unzufriedenheit innerhalb des Vereins deutlich bemerkbar macht.

Nicolas Jackson war im Sommer 2025 für eine Leihgebühr von rund 13 Millionen Euro an die Isar gewechselt. Zudem sicherten sich die Verantwortlichen des FC Bayern München eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro.

Der senegalesische Nationalspieler hat sich bisher aber noch nicht genug gezeigt, um für wichtigere Einsätze berücksichtigt zu werden.