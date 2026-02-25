Zoff bei den Bayern? Ein Profi schmollt wegen zu wenig Einsatzzeit
München - Beim FC Bayern München läuft es sportlich derzeit rund, größere Baustellen scheint es nicht zu geben. Hinter den Kulissen jedoch soll es rumoren: Bei einem Profi des Rekordmeisters macht sich offenbar zunehmend Unmut breit.
Nach Informationen von "sport.de" soll es sich dabei um Nicolas Jackson (24) handeln. Der 24-Jährige ist noch bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen, spielt in den Planungen der Münchner Verantwortlichen offenbar jedoch nur eine Nebenrolle.
Dem Bericht zufolge ist er derzeit sogar der einzige Profi im Kader des FC Bayern München, bei dem sich Unzufriedenheit innerhalb des Vereins deutlich bemerkbar macht.
Nicolas Jackson war im Sommer 2025 für eine Leihgebühr von rund 13 Millionen Euro an die Isar gewechselt. Zudem sicherten sich die Verantwortlichen des FC Bayern München eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro.
Der senegalesische Nationalspieler hat sich bisher aber noch nicht genug gezeigt, um für wichtigere Einsätze berücksichtigt zu werden.
Stürmer-Star Harry Kane ist unangefochtene Nummer eins im Angriff der Bayern
Insgesamt kommt Nicolas Jackson bislang auf 22 Einsätze im Trikot des FC Bayern München, dabei gelangen ihm fünf Treffer. Lediglich siebenmal stand er in der Startelf.
Im Sturmzentrum ist Harry Kane (32) klar gesetzt, weshalb Jackson seine bevorzugte Rolle nur selten ausfüllen kann. Entsprechend überschaubar bleibt seine sportliche Perspektive an der Isar.
Erschwerend kommt eine besondere Vertragsklausel hinzu: Berichten zufolge würde sich die vereinbarte Kaufoption bei 40 Startelfeinsätzen automatisch in eine Kaufpflicht umwandeln. Diese Marke kann der Angreifer in der laufenden Saison nicht mehr erreichen. Ein dauerhafter Verbleib in München gilt daher als äußerst unwahrscheinlich.
Wohin zieht es Nicolas Jackson nach Ende der Bayern-Leihe?
Zuletzt wurde bereits über einen möglichen Abgang von Nicolas Jackson spekuliert. Vor allem mehrere Klubs aus der Saudi Pro League sollen ihr Interesse hinterlegt haben.
Darüber hinaus wurden einzelne Vereine aus der Premier League als mögliche Abnehmer gehandelt. Allerdings erschwert die von FC Chelsea aufgerufene Ablösesumme von mindestens 40 Millionen Euro einen Transfer innerhalb Europas erheblich.
Jackson ist an Chelsea bis 2033 gebunden, doch beim FC Bayern dürfte sein Aufenthalt schon im Sommer enden. Auf dem Platz konnte er bisher kaum Akzente setzen, während sein Vertrag finanziell ordentlich ins Gewicht fiel.
Titelfoto: Tom Weller/dpa