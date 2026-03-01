Zukunftsfragen beim FC Bayern: Boss Dreesen nennt Zeitpunkt für Gespräche mit Neuer und Kane

München - Hört Manuel Neuer (39) auf oder macht er weiter? Verlängert Harry Kane (32)? Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) hat den Zeitrahmen für Vertragsgespräche mit den verraten.

Jan-Christian Dreesen (58), Vorstandsvorsitzender FC Bayern München AG. © Jens Niering/dpa

Im zweiten Quartal will der FC Bayern mit Torhüter Neuer über die Fortsetzung der Karriere und mit Torjäger Kane über die Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags reden.

Neuer sei "eine Legende dieses Clubs", sagte Dreesen bei Bild-TV. Im März wird der Kapitän 40 Jahre alt. "Das ist doch ganz klar, dass wir miteinander sprechen. Und wir haben genauso miteinander auch vereinbart, dass wir in aller Gelassenheit dann im zweiten Quartal uns über die Zukunft unterhalten", sagte Dreesen.

"Er bringt aktuell absolute Topleistungen, ist immer noch auf einem Niveau, das ist unglaublich. Sicherlich nach wie vor einer der besten Torhüter, die es gibt auf dieser Welt." Man werde schauen, "was rauskommt", sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende.

Kane unterstrich mit seinem Doppelpack beim 3:2 im rasanten Klassiker gegen Borussia Dortmund einmal mehr seinen Stellenwert für den designierten deutschen Fußball-Meister.

Dreesen bestätigte, dass der englische Nationalmannschaftskapitän eine Ausstiegsklausel nicht gezogen habe. "Das ist ja mal das erste Bekenntnis gewesen, auch von Harry zum FC Bayern", sagte der Bayern-Boss.