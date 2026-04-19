Dominanter Sieg gegen Stuttgart! FC Bayern feiert vorzeitige Meisterschaft

München - Der FC Bayern jubelt vier Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison über die 35. Meisterschaft! Die Münchner machten mit einem dominanten 4:2 (3:1)-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag die Titelverteidigung klar.

Alphonso Davies (r.) jubelt über seinen ersten Saisontreffer mit Jamal Musiala. © Tom Weller/dpa

Die Hausherren suchten von Beginn an den Weg nach vorne, aber es fehlte die Präzision im letzten Drittel, um wirklich gefährlich zu werden.

Stuttgart hielt dagegen und setzte eigene Nadelstiche. El Khannouss vergab aus aussichtsreicher Position (12.).

Dann schlug der VfB eiskalt zu: El Khannouss hatte im Bayern-Sechzehner viel Platz und steckte auf Führich durch, der souverän zur Führung traf (21.).

Die Gastgeber versuchten direkt zu antworten, doch Diaz scheiterte nach einem starken Dribbling ebenso wie Kimmich aus der Distanz (23.).

Wenig später kam die Bayern-Tormaschine aber richtig in Fahrt und drehte die Partie innerhalb von zwei Minuten durch Treffer von Guerreiro (31.) und Jackson (33.).

Die Münchner blieben am Drücker und nutzten die Verunsicherung der Gäste, die den Zugriff in dieser Phase komplett verloren hatten. Davies erzielte nach Vorarbeit von Diaz sein erstes Saisontor – 3:1 (37.).

Kurz vor der Pause hatte Musiala noch die Riesenchance, die Führung auszubauen. Der deutsche Nationalspieler traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (45.+1).