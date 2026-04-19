Dominanter Sieg gegen Stuttgart! FC Bayern feiert vorzeitige Meisterschaft
München - Der FC Bayern jubelt vier Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison über die 35. Meisterschaft! Die Münchner machten mit einem dominanten 4:2 (3:1)-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag die Titelverteidigung klar.
Die Hausherren suchten von Beginn an den Weg nach vorne, aber es fehlte die Präzision im letzten Drittel, um wirklich gefährlich zu werden.
Stuttgart hielt dagegen und setzte eigene Nadelstiche. El Khannouss vergab aus aussichtsreicher Position (12.).
Dann schlug der VfB eiskalt zu: El Khannouss hatte im Bayern-Sechzehner viel Platz und steckte auf Führich durch, der souverän zur Führung traf (21.).
Die Gastgeber versuchten direkt zu antworten, doch Diaz scheiterte nach einem starken Dribbling ebenso wie Kimmich aus der Distanz (23.).
Wenig später kam die Bayern-Tormaschine aber richtig in Fahrt und drehte die Partie innerhalb von zwei Minuten durch Treffer von Guerreiro (31.) und Jackson (33.).
Die Münchner blieben am Drücker und nutzten die Verunsicherung der Gäste, die den Zugriff in dieser Phase komplett verloren hatten. Davies erzielte nach Vorarbeit von Diaz sein erstes Saisontor – 3:1 (37.).
Kurz vor der Pause hatte Musiala noch die Riesenchance, die Führung auszubauen. Der deutsche Nationalspieler traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (45.+1).
FC Bayern überrollt VfB Stuttgart: Harry Kane trifft kurz nach Einwechslung
Nach Wiederanpfiff brauchte der deutsche Rekordmeister nicht lange, um den Sack endgültig zuzumachen: VfB-Keeper Nübel konnte einen Schuss von Goretzka noch parieren, beim Abstauber vom eingewechselten Kane war der ehemalige Münchner allerdings machtlos (52.).
Die Stuttgarter konzentrierten sich nun nahezu ausschließlich auf Schadensbegrenzung und standen zeitweise mit allen elf Mann hinter dem Ball.
Die Hausherren kamen trotzdem zu Abschlüssen: Olise schlenzte den Ball zunächst knapp am Kasten vorbei (67.), dann rettete Mittelstädt mit einem Kopfball gegen den Franzosen (73.).
In der Schlussphase nahmen die Bayern den Fuß vom Gas und so erzielte der VfB noch das 4:2: Chema traf sehenswert nach Ablage von Karazor (88.).
Spannend wurde es aber nicht mehr und der FC Bayern durfte sich über die 35. Meisterschaft freuen.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart
Bayern München: Urbig - Stanisic (85. Ofli), Kim, H. Ito, Davies (62. Laimer) - Kimmich, Goretzka - Musiala (46. Kane), Guerreiro (76. Sapoko Ndiaye), Luis Díaz (46. Olise) - Jackson
VfB Stuttgart: A. Nübel - Vagnoman, Jeltsch (46. Jaquez), Chabot, Hendriks - Karazor, Stiller (65. Andrés) - Leweling (75. Demirovic), El Khannouss, Führich (65. Mittelstädt) - Tiago Tomás (85. Bouanani)
Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) - Zuschauer: 75000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Führich (21.), 1:1 Guerreiro (31.), 2:1 Jackson (33.), 3:1 Davies (37.), 4:1 Kane (52.), 4:2 Andrés (88.)
Beste Spieler: H. Ito, Musiala, Luis Díaz / Führich
Titelfoto: Tom Weller/dpa