Nächster Aufreger in der Causa Neuer: Torwart verpasst Pokalfinale mit dem FC Bayern

Manuel Neuer (40) musste beim letzten Spiel der Saison in Köln mit Wadenproblemen ausgewechselt werden. © Tom Weller/dpa

Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg von Sky am Freitag auf X schrieb, muss der Keeper aufgrund einer Wadenverletzung pausieren. Für ihn wird Jonas Urbig zwischen die Pfosten rücken.

Beim 5:1-Sieg am letzten Spieltag der Bundesliga musste der Keeper verletzt ausgewechselt werden. Er sagte daraufhin bei Sky: "Ich habe ein bisschen was gemerkt in der Wade und wollte jetzt kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche."

Trotz der Vorsichtsmaßnahme kann Manuel Neuer am Samstagabend im Berliner Olympiastadion nicht im Tor stehen. Laut Vereinsinformationen soll es sich um muskuläre Probleme handeln. Angeblich habe Neuer keine strukturelle Verletzung, also einen Faserriss erlitten.

Am Donnerstag hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Keeper offiziell in die deutsche Nationalmannschaft zurückgeholt. Eigentlich war der Torwart nach dem Ausscheiden im Viertelfinale bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien aus der DFB-Elf zurückgetreten.

Neuer selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Rolle rückwärts geäußert. Laut Nagelsmann habe es aber bereits vor einigen Monaten Gespräche zwischen den beiden gegeben und schon im März habe der Bundestrainer Torhüter Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim über die Entwicklungen informiert.