Ehefrau Lisa oder Karriere? Thomas Müller entschied sich "für den Sport"

München/Vancouver - Seit August 2025 trägt Thomas Müller (36) das Trikot der Vancouver Whitecaps – ein Abschied vom FC Bayern . Da seine Frau Lisa (36) nicht mit nach Kanada ziehen wollte, stand der 36-Jährige vor einer schwierigen Wahl zwischen Familie und Karriere. Wie Müller nun verriet, fand die Entscheidung in klaren Worten ihren Abschluss.

Thomas Müller (36) zog ohne Frau Lisa (36) nach Kanada. © Felix Hörhager/dpa

Zwischen München und Vancouver liegen neun Stunden Zeitunterschied – ein gewaltiger Sprung für jemanden, der gerade erst in Kanada angekommen ist.

Johannes B. Kerner (61) wollte in der neuen Folge von "Bestbesetzung" auf MagentaTV genau wissen, wie Thomas Müller damit zurechtkommt. Zudem spricht er auch das Thema Ehe an.

Schmunzelnd erzählt der Kerner, dass seine Frau Alina wohl Einwände hätte, sollte er plötzlich ins Ausland ziehen. Eine Situation, die auch Thomas Müller und Ehefrau Lisa bestens kennen: "Ja, natürlich war es eine Diskussion: Wie machen wir jetzt weiter? Aber am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden."

"Ich war ja eh sehr lange in München an unserer Homebase", erklärt Thomas Müller seine Entscheidung. Zwar verbindet ihn der gemeinsame Reiterhof stark mit Bayern, doch in seiner Abwesenheit sei alles gut organisiert.

Auf die Schlagzeilen angesprochen, die sein (Nicht-)Erscheinen bei Reitturnieren seiner Frau oft auslösen, meint er gelassen: "Ja, aber das ist halt so. Das ist ganz entspannt."