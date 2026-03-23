Thomas Müller wird TV-Experte für WM: "Ein bisschen nervös"
Von Manuel Schwarz
Ismaning - Thomas Müller (36) geht mit Vorfreude und ein klein wenig Lampenfieber in sein erstes Fußball-Turnier als Experte.
Der langjährige Bayern-München-Star, der derzeit bei den Vancouver Whitecaps in Nordamerika aktiv ist, wird die Weltmeisterschaft im Sommer für MagentaTV kommentieren.
"Ich bin neugierig und ein bisschen nervös, wie mir das gelingen wird", sagte der 36-Jährige bei der Vorstellung des Sendekonzepts der Telekom.
Neben Müller werden auch der langjährige Dortmund- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sowie 2014-Weltmeister Mats Hummels als Experten bei dem Turnier in Kanada, den USA und Mexiko im Einsatz sein.
Dazu engagierte die Telekom Ex-Nationalspielerin und Olympiasiegerin Tabea Kemme als Expertin.
Sie ist in der Fußball-Bundesliga vielen als Expertin beim Sky-Topspiel bekannt und war bereits bei der WM 2022 in Katar bei MagentaTV zu sehen.
WM 2026: 32 Gruppenspiele exklusiv bei MagentaTV
Die Telekom zeigt über ihr kostenpflichtiges TV-Angebot alle 104 Partien der WM 2026, davon 44 exklusiv. Wie nun bekannt wurde, sind dies 32 Gruppenspiele, 6 Matches des Sechzehntelfinales, drei Achtelfinale, zwei Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei.
Für die anderen 60 Partien wurde ein Sublizenzierungsvertrag mit ARD und ZDF abgeschlossen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa