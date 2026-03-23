Thomas Müller wird TV-Experte für WM: "Ein bisschen nervös"

Ismaning - Thomas Müller (36) geht mit Vorfreude und ein klein wenig Lampenfieber in sein erstes Fußball-Turnier als Experte.

Thomas Müller (36) wird die WM als Experte bei MagentaTV begleiten. © Felix Hörhager/dpa

Der langjährige Bayern-München-Star, der derzeit bei den Vancouver Whitecaps in Nordamerika aktiv ist, wird die Weltmeisterschaft im Sommer für MagentaTV kommentieren.

"Ich bin neugierig und ein bisschen nervös, wie mir das gelingen wird", sagte der 36-Jährige bei der Vorstellung des Sendekonzepts der Telekom.

Neben Müller werden auch der langjährige Dortmund- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sowie 2014-Weltmeister Mats Hummels als Experten bei dem Turnier in Kanada, den USA und Mexiko im Einsatz sein.

Dazu engagierte die Telekom Ex-Nationalspielerin und Olympiasiegerin Tabea Kemme als Expertin.

Sie ist in der Fußball-Bundesliga vielen als Expertin beim Sky-Topspiel bekannt und war bereits bei der WM 2022 in Katar bei MagentaTV zu sehen.