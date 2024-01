"Einfach langweiligen Fußball gespielt": Bayern-Boss nach 0:1-Pleite sauer auf Spieler-Mindset

Dreesen hofft im Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Mittwoch auf eine Trendwende: "Auch Leverkusen wird sicher das eine oder andere Spiel mit einer Schwäche haben."

In der Tabelle vergrößerte sich der Rückstand nun auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen – allerdings bei einem Spiel weniger – auf sieben Punkte. Den gleichen Abstand hat man auch zum dritten Platz, dem VfB Stuttgart .

"An der Qualität der Mannschaft kann es nicht liegen. Zumal erst recht dann nicht, wenn wir vor wenigen Wochen noch vom Champions-League -Finale träumen und sprechen." Und er ergänzt seine Kritik: "Da wechselt sich die Einstellung wie das Wetter offensichtlich."

Optimistisch zeigt sich – mit ähnlichem Hintergrund – der Ex-Bayern-Star Thomas Helmer (58): "Der Auftritt gegen Werder am Sonntag war erschreckend, vielleicht auch eine Konsequenz der letzten, spielerisch eher ausbaufähigen Auftritte."

In seiner "Kicker"-Kolumne fügte er an: "Aber die Bayern sind immer noch die Bayern. Sie haben es ja auch im vergangenen Mai irgendwie noch geschafft."

FC-Bayern-Boss Dreesen stellt in Sachen Abwehr einen Neuzugang in Aussicht: "Wir werden keinen Blödsinn machen und nichts Unvernünftiges machen." Man sei an "dem einen oder anderen Spieler" bereits dran.