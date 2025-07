FC Bayern baut weiter auf Sven Ulreich! Neuer-Backup "hält, was er verspricht"

Alles in Kürze

Erhielt beim FC Bayern München eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr: Torhüter Sven Ulreich (36). © Tom Weller/dpa

Wie die Münchener am Dienstagvormittag bekannt gaben, unterzeichnete der 36-jährige Schlussmann einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Der gebürtige Schwabe bleibt somit auch in der kommenden Bundesliga-Saison an der Säbener Straße, wird weiterhin eine Konstante hinter Manuel Neuer (39) im Kasten des deutschen Rekordmeisters bilden.

"Sven Ulreich ist die Verlässlichkeit in Person: Er hält, was er verspricht - im wahrsten Wortsinn", erklärte Bayern-Boss Max Eberl (51) in einer offiziellen Mitteilung des Spitzenklubs.

"Charaktere wie er tun jedem Team gut. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn eine weitere Saison bei uns haben", bescheinigte der 51 Jahre alte Sportchef dem Rotuinier, dessen ursprünglicher Vertrag beim FCB am 1. Juli ausgelaufen war, zudem ein hohes Ansehen im Verein.