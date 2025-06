Entscheidung gefallen: Sané lehnt Angebot des FC Bayern ab

München - Der FC Bayern treibt mit dem Interesse an Nico Williams (22) die Verpflichtung eines Linksaußen voran - und das aus gutem Grund. Leroy Sané (29) soll sich gegen eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister entschieden haben.

Alles in Kürze

Leroy Sané (29) wird den FC Bayern wohl verlassen. © Sven Hoppe/dpa

Wie "Sky" am Mittwochmorgen vermeldete, hat der Flügelspieler auch das nachgebesserte Angebot der Münchner abgelehnt und sich dementsprechend für einen Abschied in diesem Sommer entschieden.

Aktuell ist Sané zwar noch im Kader für die vom 15. Juni bis zum 13. Juli in den USA stattfindende Klub-WM zu finden. Er soll Max Eberl (51) und Co. jedoch über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt haben.

Besonders bitter aus Sicht der Verantwortlichen: Weil das Arbeitspapier des 29-Jährigen zum 30. Juni ausläuft, kann er den Verein ablösefrei verlassen.

An Interessenten, die sich über die eingesparte Ablöse freuen dürften, soll es nicht mangeln.