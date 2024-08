Erfolgreiche Umstellung: Bayern schlägt Tottenham, Kimmich wieder im Mittelfeld

München/Seoul - In der dampfigen Abendhitze von Seoul hat der FC Bayern München den sportlichen Höhepunkt seines strapaziösen Südkorea-Trips erfolgreich gestaltet.

Die 63.496 Zuschauer im vollbesetzten World Cup Stadium sahen ein unterhaltsames, aber in vielen Sequenzen auch wildes Fußballspiel.

Heimvorteil: Minjae Kim (27) wurde vom Publikum ganz besonders umjubelt. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Besonders laut wurde es im WM-Stadion von 2002 stets, wenn Bayerns Südkoreaner Minjae Kim und sein Landsmann Heung-Min Son für die Spurs in Aktion traten.

Personell war aber das Bemerkenswerteste bei den Bayern, dass Kompany Nationalspieler Joshua Kimmich in den ersten 45 Minuten zentral im Mittelfeld neben Aleksandar Pavlovic aufbot.

Kimmich hatte zuletzt unter Thomas Tuchel und auch bei der Heim-EM rechter Verteidiger gespielt.

Im Verlauf der zweiten Hälfte wurde durchgewechselt. Auch Neuzugang João Palhinha gab als aggressiver Abräumer vor der Abwehr sein Debüt. Im Gegensatz zum Marokkaner Noussair Mazraoui, der vor einem Wechsel zu Manchester stehen soll, wurde EM-Teilnehmer Jamal Musiala noch geschont.

In der Nacht zum Montag fliegt der Bayern-Tross zurück nach München. Am kommenden Samstag kommt es dann zum zweiten Testspiel-Duell beider Teams, dann in London.

Dann könnte auch Torjäger Harry Kane nach dem EM-Urlaub gegen seinen Ex-Klub dabei sein.