Es geht wohl nicht um die Summe: Tottenham soll nächstes Bayern-Angebot für Kane abgelehnt haben

Land in Sicht? Über die Summe scheinen sich die vereine bei Starstürmer Harry Kane (30) einig – nun geht es noch um die Zahlungsmodalitäten. © JUSTIN TALLIS/AFP

Das berichtete am Montag das für gewöhnlich gut informierte Sportportal "The Athletic". Demnach soll es um eine Gesamtsumme in einer Größenordnung um 100 Millionen Euro gegangen sein.



Laut dem britischen "Telegraph" waren die Engländer aber nicht mit der Höhe der Offerte unzufrieden. Vielmehr passten Spurs-Boss Daniel Levy (61) die Zahlungsmodalitäten nicht.

Wie die Zeitung weiter berichtete, möchte Levy den größten Teil des Geldes für seinen Torjäger im Voraus haben.

Er will den Anteil der variablen Bonuszahlung also so gering wie möglich halten. Die Bayern müssen nun überlegen, ob sie ihr Angebot umstrukturieren.

Damit geht das zähe Wettbuhlen um den englischen Nationalmannschaftskapitän in die nächste Runde. Das aktuelle Angebot war Berichten zufolge das insgesamt dritte des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Eine erste Offerte über 70 Millionen Euro sowie eine weitere über 80 Millionen Euro (jeweils plus Bonuszahlungen) hatten die hartnäckigen Nordlondoner dem Vernehmen nach bereits abgelehnt.