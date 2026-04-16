Euphorieschub mit Folgen: Bayern-Ultras trampeln Fotograf bewusstlos

München - Für den FC Bayern München wurde das Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Mittwochabend sportlich zum vollen Erfolg. Abseits des Rampenlichts spielten sich jedoch heftige Szenen ab: Zwei Fotografen wurden im Umfeld der Partie von Ultras verletzt.

Die Fans FC Bayern waren bei den Treffern kaum zu halten. © Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Schon kurz vor dem Abpfiff kam es in der Allianz Arena zu ersten unschönen Szenen: Zahlreiche Fans aus der Südkurve verschafften sich unerlaubt Zugang zum Innenraum, berichtet "Bild".

Als der FC Bayern in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte, brachen alle Dämme. Hunderte Anhänger stürmten an die LED-Werbebanden, um gemeinsam mit den Spielern zu feiern.

Die Euphorie geriet jedoch außer Kontrolle: Mehrere Fotografen, die direkt am Spielfeldrand positioniert waren, wurden von der Menge erfasst und teils zu Boden gedrückt. Aus dem ausgelassenen Jubel wurde so binnen Sekunden ein gefährliches Gedränge mit Verletzten.

Mitten im Chaos traf es auch Star-Fotograf Kai Oliver Pfaffenbach von Reuters besonders schwer: Der Journalist geriet ungewollt in den Tumult und verlor dabei sogar das Bewusstsein.

Er musste anschließend von Einsatzkräften des Bayerischen Roten Kreuz medizinisch versorgt werden. Neben Pfaffenbach wurde auch eine weitere Fotografin verletzt – sie erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Auf seinem Instagram-Account machte er den Vorfall später selbst publik. Dort veröffentlichte er sein Patientenprotokoll, in dem festgehalten ist: "Überrannt von Fans an der Südkurve, bewusstlos am Boden liegend."