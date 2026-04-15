15.04.2026 23:23 Wilder Ritt in München! FC Bayern bezwingt Real Madrid und steht nach irrem Krimi im CL-Halbfiinale

Der FC Bayern München hat Real Madrid am Mittwochabend mit 4:3 geschlagen und zieht damit ins Halbfinale der Champions League ein.

Von Florian Mentele

München - Was für ein wilder Ritt in der Allianz Arena! Der FC Bayern München hat Real Madrid am Mittwochabend in einem Viertelfinal-Rückspiel für die Geschichtsbücher mit 4:3 (2:3) geschlagen und zieht damit nach dem 2:1-Sieg aus dem Hinspiel ins Halbfinale der Champions League ein.

Zum Blinzeln blieb nach dem Anstoß eigentlich kaum Zeit: Arda Güler nutzte einen horrenden Patzer von Manuel Neuer nämlich gleich in der ersten Minute eiskalt aus, Aleksandar Pavlovic antwortete kurz darauf nach einer Ecke per Kopf. Ausgerechnet der Hinspiel-Held im Bayern-Kasten sah dann auch bei einem Güler-Freistoß gar nicht gut aus, doch Harry Kane stellte erneut auf Gleichstand, der den Münchnern zum Weiterkommen gereicht hätte. Kurz vor der Pause brachte Kylian Mbappé die Königlichen dann aber zum dritten Mal in Führung - und auf Kurs Verlängerung. Die bestimmt nicht ganz ruhigen Traineransprachen in der Pause zeigten anschließend Wirkung, beide Mannschaften verteidigten ihren Kasten dann doch mal etwas bemühter. So verlief die zweite Hälfte zwar nicht viel tempo-, aber torärmer. Bis zum Schluss: Als sich alle Beteiligten schon mehr oder weniger auf den 30-minütigen Nachschlag eingestellt hatten, zückte Schiri Vincic eine überhastete Ampelkarte gegen Camavinga, und während die Madrilenen noch diskutierten, traf Luis Díaz brutal schonungslos aus der Distanz zum 3:3. Der mal wieder überragende Olise knallte per Traumtor dann den Deckel aufs Halbfinale, wo jetzt PSG wartet. Champions League, Viertelfinale, Rückspiel FC Bayern München - Real Madrid 4:3 Torschützen: 0:1/1:2 Güler (1./29.), 1:1 Pavlovic (6.), 2:2 Kane (38.), 2:3 Mbappé (42.), 3:3 Diaz (89.), 4:3 Olise (90.+4) Gelb-Rote Karte: Camavinga (86.) In unserem TAG24-Liveticker zum Viertelfinal-Rückspiel könnt Ihr alle Highlights und Tore noch einmal nachlesen.

Erlösung! Luiz Diaz schoss den FCB in Front, Olise machte kurz danach den Deckel drauf. © Tom Weller/dpa

FC Bayern schlägt Real Madrid und steht im Halbfinale

Abpfiff: Direkt danach ist Schluss, der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League!

90. Minute +4: TOOOOR für die Bayern, Olise macht den Deckel drauf! Der zigste Schlenzer sitzt und schlägt vom linken Pfosten ins Netz ein. Traumhafter Treffer - und die Entscheidung.

90. Minute: 4 Minuten gibt es obendrauf. Die Madrilenen sind hier maßlos bedient, Bayern kurz vor dem Halbfinaleinzug!

Luiz Diaz trifft für den FC Bayern München!

89. Minute: TOOOOOOOR für die Bayern, Luiz Diaz trifft aus der Distanz zum 3:3! Bayern bestraft die spanische Unterzahl sofort und brutal. Nach einem Angriff über links legt Musiala per Hacke auf den Kolumbianer ab, der das Leder aus etwa 20 Metern in die Maschen drischt.

Eduardo Camavinga fliegt vom Platz!

86. Minute: Der eingewechselte Camavinga foult, nimmt den Ball mit, sieht seine zweite Gelbe Karte - und damit Rot! Das ist deutlich zu hart entschieden von Vincic, der offenbar gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er den Franzosen bereits verwarnt hatte. Bitter für Real.

85. Minute: Diaz setzt sich auf links durch, drängt in den Strafraum - und legt dann in den Rückraum auf Kane ab. Der Torjäger sucht anschließend die Lücke, doch sein Schuss wird von einem Madrilenen geblockt. Musiala kann im Fallen dann auch nicht mehr einnetzen. Die Uhr tickt derweil.

83. Minute: Upamecano patzt bei einer Ballannahme kurz gegen Vinicius, bügelt seinen Fehler im Anschluss aber selbst aus.

78. Minute: Camavinga reißt Musiala zu Boden und sieht Gelb. Nach dem folgenden Freistoß bedient Olise seinen Knipser Kane im Strafraum, der dann aber den Moment zum Abschluss verpasst. Bayern schnürt Real jetzt immer mehr ein und bläst offenbar zur Schlussoffensive.

77. Minute: Olise spielt immer mehr den Alleinunterhalter, findet aber einfach keine Abnehmer im Sechzehner. Also fasst er sich erneut mit einem Schlenzer selbst ein Herz - wieder knapp über die Latte.

75. Minute: Nach einem Olise-Freistoß von rechts kommt Upamecano zum Kopfball, aber der Innenverteidiger wuchtet die Hereingabe neben das spanische Gehäuse. Eine gute Gelegenheit!

71. Minute: Riesenglück für die Bayern! Laimer verliert den Ball beim Angriff, kurz darauf ist Mbappé im Laufduell mit Tah schon auf und davon. In der Mitte findet der Franzose eigentlich auch Vinicius, der die Kugel aber nicht trifft. Im zweiten Anlauf wird Camavingas Distanzknaller abgeblockt.

68. Minute: Wieder rüber auf die andere Seite: Olise zieht sehenswert ab - knapp drüber.

66. Minute: Valverde nimmt aus 18 Metern Maß, doch neuer ist bei dem wuchtigen Schuss zur Stelle und hat das Leder sicher.

63. Minute: Auf der Gegenseite taucht Vinicius auf, verzieht seinen Abschluss aus halblinker Position aber deutlich. Die Partie nimmt wieder Fahrt auf.

Die Bayern und Real Madrid schenken sich nichts. © Sven Hoppe/dpa

62. Minute: Diaz steht nach einem Super-Pass des eben eingewechselten Musiala eigentlich ganz allein vor Lunin, der Kolumbianer kann den Ball aber nicht verarbeiten, weshalb Alexander-Arnold in allerhöchster Not retten kann.

61. Minute: Gnabry hat Feierabend, für ihn betritt Musiala das Feld. Auch Real wechselt: Camavinga kommt für Brahim Diaz.

59. Minute: Davies läuft über links an, findet dann aber keinen Abnehmer.

55. Minute: Nach einer Ecke bleibt Real am Drücker und bringt den Ball zu Mbappé, der sofort abschließt. Dieses Mal steht Neuer aber goldrichtig und pariert!

52. Minute: Fünf Minuten ohne klare Torchance - fast schon eine Seltenheit heute. Die Bayern lassen die Kugel laufen und suchen die Lücke, Real lauert aber stets auf Konter.

47. Minute: Es geht direkt weiter wie in Durchgang eins: Diaz kommt zum Abschluss, der wird von einem weißen Bein noch so eben zur Ecke abgefälscht.

46. Minute: Kompany wechselt schon zur Pause und bringt Alphonso Davies für den angeschlagenen Stanisic.

Wer zieht ins Halbfinale ein? Die zweite Halbzeit läuft!

46. Minute: Die zweite Hälfte in München ist unterwegs.

Halbzeit: Was ist denn hier los? Beide Teams legten los wie die Feuerwehr, ausgerechnet Hinspiel-Held Manuel Neuer patzte gleich zweimal, Arda Güler bedankte sich jeweils. Zweimal hatten die Bayern in Person von Pavlovic und Kane auch schon halbwegs rasche Antworten parat, mit der dritten Real-Führung ging es nun in die Kabinen. Der neutrale Fan kam bislang voll auf seine Kosten und käme beim aktuellen Spielstand noch 30 weitere Minuten in den Genuss. Kompany und Arbeloa dürften allerdings unmittelbar vorm Nervenzusammenbruch stehen. Verteidigen ist an der Isar heute ein Fremdwort. Kurz durchatmen.

Real Madrid führt zur Halbzeit beim FC Bayern München

Halbzeit: Der Nachschlag verläuft ungewohnt ereignisarm, dann ist Pause.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf. Hätten allein aufgrund der Torzahl auch ein paar Sekunden mehr sein können.

Kylian Mbappé (l.) bejubelt sein Tor zum 3:2 für Real Madrid. © Alexandra BEIER / AFP

Real Madrid geht wieder in Führung!

42. Minute: TOOOOR für Real Madrid, Mbappé netzt zum 3:2 für die Königlichen ein. Stanisic verliert den Ball bei einem Bayern-Angriff und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen, es geht aber weiter. Im direkten Gegenzug bedient Vinicius Junior den in den Strafraum einlaufenden Mbappé genau so, dass der nur noch einschieben muss.

41. Minute: Fast die Antwort von Real! Vinicius Junior trifft aber nur die Latte.

Harry Kane trifft zum erneuten Ausgleich für den FC Bayern!

38. Minute: TOOOOOR für die Bayern, Kane erzielt den 2:2-Ausgleich! Upamecano bedient den viel zu freien Engländer mustergültig am Elfmeterpunkt, was folgt, ist eine der leichteren Übungen für den Knipser. Er setzt den Ball mit Übersicht neben den rechten Pfosten in die Maschen.

37. Minute: Laimer drängt von links in den Real-Sechzehner, wird dann aber gestoppt, wobei der Österreicher fällt. Vincic entscheidet direkt auf Weiterspielen.

34. Minute: Die Kompany-Elf ist jetzt erst einmal um Sicherheit bemüht und lässt die Kugel laufen, Real zieht sich wieder weiter zurück.

Der war wohl haltbar: Manuel Neuer kann den Treffer von Arda Güler aber nicht verhindern. © KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Arda Güler schnürt Doppelpack gegen FC Bayern

29. Minute: TOOOOR für Real! Güler zwirbelt den fälligen Freistoß aus 20 Metern zur erneuten Madrid-Führung ins rechte Eck. Allerdings sah Neuer wieder gar nicht optimal aus. Der Hinspiel-Held kommt mit den Fingern zwar ran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Der Bewegungsablauf wirkte zumindest unglücklich.

29. Minute: Und wieder rüber auf die andere Seite: Eine Flanke von Vinicius Junior nötigt Neuer eine Flugeinlage ab, dann leistet sich der FCB ein Foulspiel direkt vor dem eigenen Sechzehner.

27. Minute: Bei der Ecke macht Lunin schon wieder keinen guten Eindruck, Real bekommt die Situation aber zunächst gelöst. Im zweiten Anlauf bedient Olise dann Kimmich, der DFB-Star zieht wuchtig ab und zwingt den Madrid-Torwart zur Parade.

26. Minute: Erneut packt Olise auf rechts den alten Robben-Trick aus und zieht zum Abschluss in die Mitte, sein Schlenzer wird jedoch zur Ecke geblockt.

23. Minute: Ferland Mendy fällt im Bayern-Strafraum, Schiri Vincic zeigt aber sofort an, dass er kein Foul von Tah gesehen hat.

20. Minute: Nach einem Zuckerpass im perfekten Moment von Vinicius Junior ist Mbappé eigentlich durch, doch Konrad Laimer passt auf und spritzt doch noch dazwischen. Glück für die Bayern!

18. Minute: Direkt im Gegenzug taucht Mbappé in der Gefahrenzone auf und schließt ab. Sein Schuss prallt ans Außennetz, anschließend geht aber auch die Fahne hoch.

17. Minute: Olise dribbelt auf rechts an, seine Flanke erreicht Kane in der Mitte aber nicht, Militao kommt mit dem Kopf dazwischen.

13. Minute: Wieder probiert es Kimmich mit einer nah an den Kasten gezogenen Ecke von links, dieses Mal bekommen die Königlichen die Hereingabe aber verteidigt.

10. Minute: Die Zuschauer und Spieler können hier kaum eine Minute durchatmen, es ist schon jetzt ein enormes Tempo in der Partie. Die Bayern haben mit der schnellen Antwort jetzt wieder etwas Oberwasser und geben vorerst den Ton an.

Aleksandar Pavlovic bringt die Bayern in der Gesamtabrechnung wieder in Führung. © KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

FC Bayern mit der schnellen Antwort!

6. Minute: TOOOOR für die Bayern, Aleksandar Pavlovic gleicht aus! Nach einer Kimmich-Ecke von links steht der deutsche Nationalspieler genau richtig, setzt sich gegen Trent Alexander-Arnold durch und nickt gegen den ziemlich unglücklich wirkenden Real-Keeper Lunin zum 1:1 ein.

4. Minute: Wie reagieren die Hausherren jetzt auf diesen frühen Schock? Die Nervosität ist den Münchnern in den ersten Pässen nach Wiederanpfiff doch anzumerken.

Arda Güler (r.) trifft in der ersten Minute gegen die Bayern. © Alexandra BEIER / AFP

Real Madrid geht in der ersten Minute in Front!

1. Minute: Albtraum-Start für den FCB! Manuel Neuer leistet sich einen horrenden Fehlpass in die Füße von Arda Güler, der nicht lange fackelt und aus 30 Metern ins leere Tor zum 1:0 für Real einnetzt!