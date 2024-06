Bayern-Abgang von Kane wegen Rostbratwurst-Flatrate plus Mindestlohn?

Rostbratwürste, Mindestlohn - und ab nach Thüringen? Harry Kane (30) dürfte wohl sein monatliches Gehalt beim FC Bayern vorziehen. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Der Bayern-Star musste schmunzeln, die britischen Reporter lachten sogar laut los: Ein MDR-Journalist, der "sehr begeistert" von dem Besuch von Englands Nationalmannschaft in Blankenhain in Thüringen ist, unterbreitete dem Star am Sonntag seine Idee.

"Können Sie sich vorstellen, hier nach Thüringen zu wechseln? Würden Sie hier bleiben?", fragte der Reporter, der ein Vertragsangebot sowie ein Trikot, das Kane unterschreiben sollte, direkt parat hatte.



Besonders lustig wurde es, als der Journalist die ausgearbeiteten Vertragsdetails des Amateurklubs SG Lauscha/Neuhaus vortrug. An den 30 Jahre alten Münchner Star richtete er: "Sie würden Thüringer Rostbratwürste bekommen so viele sie wollen, dazu Getränke an der Bar und auch Mindestlohn. Sie hätten zudem mehr Zeit für das Nationalteam."

Wie fiel die Antwort des Engländers auf dieses unmoralische Angebot aus? Überraschend!