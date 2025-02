Nächster Winter-Deal der Bayern? Abwehrjuwel kurz vor Sprung nach Spanien

München - Frans Krätzig (21) zum 1. FC Heidenheim , Arijon Ibrahimović (19) zu Lazio Rom und am Montag Adam Aznou (18) zu Real Valladolid? Auch dieser Youngster des FC Bayern soll Spielpraxis sammeln - und das offenbar in Spanien.

Zieht es Adam Aznou (18, l.) temporär nach Spanien? © Ahn Young-Joon/AP/dpa

Nach "Bild"-Informationen sollen sich die Bosse des deutschen Rekordmeisters und die des Klubs aus La Liga auf ein bis zum Sommer dieses Jahres gültiges Leihgeschäft geeinigt haben. Was fehlt, ist demnach lediglich noch eine Unterschrift unter dem Vertrag.

Der ohne jeden Zweifel talentierte Linksverteidiger kommt nicht an Alphonso Davies (24) und Raphaël Guerreiro (30) vorbei, spielt in den Überlegungen von Vincent Kompany (38) somit aktuell keine Rolle.

In der laufenden Saison stehen zwei Einsätze in der Bundesliga mit insgesamt 15 Minuten Spielzeit und in der Champions League eine Einwechslung in der 89. Minute zu Buche. Das ist deutlich zu wenig für Aznou, um am nötigen nächsten Schritt zu arbeiten.

Sein Vertrag in München läuft bis zum Sommer 2027.