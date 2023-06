Alexander Nübel kehrt zum FC Bayern zurück: Doch wie lange?

Alexander Nübel (26) wird den FC Bayern wohl verlassen. © Sven Hoppe/dpa

Nach Informationen von "Sport1" sollen sowohl der Schlussmann als auch die Bayern-Verantwortlichen dazu tendieren, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Der aktuelle Vertrag Nübels hat noch eine Gültigkeit über zwei Jahre bis zum Sommer 2025.

Es wäre das Ende einer als großes Missverständnis zu wertenden Verpflichtung des Rekordmeisters - und die wohl beste Gelegenheit, einen möglichst hohen Gegenwert für den gebürtigen Paderborner zu erhalten, der weiter sehr selbstsicher auftritt.

Nübel war im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 nach München gelotst worden, wo er die Nachfolge von Manuel Neuer (37) antreten sollte, sobald jener seine Handschuhe an den Nagel hängen würde.

An Ambitionen und Worten mangelte es keinesfalls, aus der Verwirklichung der hochgesteckten Ziele wurde aber nichts. Das Problem: Neuer dachte bisher nicht daran, seine Karriere zu beenden und Nübel fand keinen Weg vorbei am Nationalkeeper.



In der Folge wurde er nach Unmutsbekundungen an die AS Monaco verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Nach dem Ablauf des Leihgeschäfts über zwei Jahre wird Nübel, der beim Klub aus der Ligue 1 mitunter durchaus ansprechende Leistungen zeigen konnte, nun zum Trainingsauftakt der Münchner in wenigen Wochen zurück an der Isar erwartet.