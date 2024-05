Verlängerung oder Ausland? FC Bayern hat bei Kimmich großen Handlungsbedarf!

München - Die Saison des FC Bayern ist nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid praktisch durch, hinter den Kulissen laufen bereits die Planungen für die nächste Spielzeit. Im Fokus steht dabei auch Joshua Kimmich (29).

Bleibt Joshua Kimmich (29) beim FC Bayern? © Tom Weller/dpa

Denn eines ist klar: Beim deutschen Nationalspieler besteht aus Sicht des Rekordmeisters dringender Handlungsbedarf. Der Grund dafür ist der aktuelle Vertrag Kimmichs, selbiger läuft im Sommer 2025 aus. Es droht im schlimmsten Fall ein ablösefreier Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt!

Eine Verlängerung ist keine Selbstverständlichkeit, vielmehr steht sogar ein großes Fragezeichen hinter der Zukunft des 29-Jährigen an der Säbener Straße.

Erste Gespräche zwischen beiden Seiten soll es laut "Sky"-Informationen noch im Mai geben. Die Sache hat jedoch einen Haken: die laufende Trainersuche.

Ohne einen neuen Übungsleiter befindet sich die Kaderplanung in der Schwebe, was zur Folge hat, dass auch mit Blick auf Kimmich keine Klarheit herrschen kann, wo genau und in welcher Rolle er denn eingeplant sein wird.

Die künftige Spielphilosophie und die Aussicht auf Titel sollen bei ihm allerdings ganz weit oben auf der Prioritätenliste stehen.

Möglicherweise könnte er wie gewünscht zurück ins Mittelfeld rücken, andererseits gibt es keinerlei Garantien, dass der kommende Trainer des Rekordmeisters mit dem Rechtsfuß nicht auf der rechten Abwehrseite plant. Was Kimmich nicht sonderlich schmecken dürfte und somit einen nicht unerheblichen Einfluss auf seine Entscheidung haben wird.