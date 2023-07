FC Bayern auf Asien-Tour: 50-Millionen-Mann Kim vor Debüt, Mega-Lob für Gnabry

Min-Jae Kim (26) wechselte für 50 Millionen Euro von SSC Neapel an die Isar. © Sven Hoppe/dpa

Trainer Thomas Tuchel (49) kündigte das mit Spannung erwartete Debüt des 50 Millionen Euro teuren Abwehrhünen in der Partie gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale am Samstag (12 Uhr) im Nationalstadion von Tokio an.

"Kim wird eine Halbzeit spielen. Wir freuen uns auf sein Debüt. Das gibt ihm hoffentlich einen Schub", sagte Tuchel am Freitag vor dem Training im Stadion.

Bei der 1:2-Pleite gegen Manchester City war der vom italienischen Meister SSC Neapel verpflichtete Südkoreaner Kim wegen seines Trainingsrückstandes noch nicht von Tuchel eingesetzt worden.

Kim könnte bei seiner Bayern-Premiere im Abwehrzentrum gleich zusammen mit Matthjis de Ligt (23) verteidigen. Der Niederländer ist nach einer Wadenverletzung wieder fit.

"Wir hoffen, dass auch Matthijs zurückkommt, dann haben wir zwei neue Optionen", sagte Tuchel.