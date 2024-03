FC Bayern auf Trainersuche: Darum ruft Max Eberl nicht bei Jürgen Klopp an

München - Max Eberl (50) hat als neuer Sportvorstand beim FC Bayern allen voran die Trainerfrage für die kommende Saison zu klären. Bei Jürgen Klopp (56) will der Niederbayer aber nicht nachfragen.

Max Eberl (50) muss die Trainerfrage beim FC Bayern klären. © Tom Weller/dpa

"Ich weiß, was es bedeutet, wenn man Aussagen tätigt wie Kloppo, der meinte: 'Ich habe keine Energie mehr.' Wenige können das besser beurteilen als ich, da ich es durchgemacht habe. Wenn ein Mensch das sagt, dann steht der Job an zweiter Stelle. Und der Mensch an erster. Von daher werde ich ihn nicht anrufen", sagte Eberl im Interview mit "SportBild".

Der 50-Jährige war im Januar 2022 von seinem Posten als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten. Grund dafür war eine Burn-out-Erkrankung.

"Es ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann: Weil ich einfach erschöpft bin; weil ich einfach müde bin; weil ich einfach keine Kraft mehr habe, diesen Job so, wie es der Verein benötigt, auszuüben", hatte Eberl damals erklärt.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel (50), dessen Vertrag zum Ende der Saison aufgelöst wird, will sich Eberl alle Optionen offenlassen.