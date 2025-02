FC Bayern bangt um Harry Kane: Verletzungs-Diagnose da!

Angesichts der wichtigen Bundesliga-Partie am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt sagte Kane: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Sonntag gegen Frankfurt dabei sein kann."

Kane berichtete nach der Partie von "Problemen mit der Wade". "Ich bin in Ordnung. Ich muss das jetzt mal untersuchen lassen und dann sehen, was genau los ist", so der Engländer. Er habe "keinen Riss oder kein Ziehen gespürt", es sei viel mehr "ein Gefühl" gewesen.

Beim Playoff-Rückspiel des FC Bayern gegen Celtic Glasgow am Dienstagabend in der Champions League musste der Goalgetter zur Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Wie der FC Bayern am Mittwoch mitteilte, hat der Engländer bereits vor dem Champions League-Spiel gegen Celtic Glasgow einen Schlag auf die Wade erlitten, woraufhin es zu einer Einblutung kam. Er werde "in den kommenden Tagen kürzertreten" müssen.

Gegen Celtic spielte der Engländer mit Problemen. © Sven Hoppe/dpa

FCB-Sportvorstand Max Eberl (51) sagte, dass Kane "mit Problemen gespielt" habe. Er habe schon in der ersten Hälfte nicht richtig sprinten und antreten können.

Der 31-Jährige hatte vor dem Celtic-Spiel mit dem Training ausgesetzt. Das sei aber laut Trainer Vincent Kompany (38) "nichts Außergewöhnliches". "Es ist normal, dass man nach so vielen Spielen in kurzer Zeit, speziell nach dem zweiten, einen extra Tag nimmt, um sich zu erholen", so der Belgier.

Am Dienstagmorgen habe er aber dann grünes Licht gegeben, wie Kompany berichtete. "Er ist ein erfahrener Spieler, es war ein wichtiges Spiel. Wir vertrauen da seiner Einschätzung komplett", so der Chefcoach. "Während des Spiels hat er sich nicht so gefühlt, als könnte er der Mannschaft mit voller Kraft helfen. Deswegen wollten wir kein extra Risiko eingehen."

Der FC Bayern hat nach dem Wechsel von Mathys Tel (19) zu Tottenham Hotspur (Leihe mit Kaufoption) keinen weiteren Mittelstürmer hinter Kane. Eine längere Zwangspause käme zu einer absolut ungünstigen Zeit. In der Bundesliga stehen Frankfurt und Stuttgart an, dann wartet im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Leverkusen oder Atlético Madrid auf die Münchner (Auslosung am Freitag, 12 Uhr).

Erstmeldung: 7.45 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13.37 Uhr