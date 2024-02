FC Bayern: Barça-Boss gibt Einblicke in Details zu möglichem Kimmich-Transfer

Barcelona-Sportdirektor Deco (46) ist auf der Suche nach einem Ersatz für Sergio Busquets. © LLUIS GENE / AFP

Angesprochen auf die klaffende Lücke im Zentrum, die Busquets hinterlassen hat, ging Deco in der Sendung "Esport3" die Möglichkeiten durch, den defensiven Sechser zu ersetzen.

"Es ist beinahe unmöglich. Es gibt keinen Markt und wenn es ihn gäbe, stehen die Spieler nicht zum Verkauf", sagte der 46-Jährige. "Der, einzige, der in die Nähe kommt, ist Rodri, aber den will Manchester City weder an uns noch an andere verkaufen."

Und weiter: "Kimmich ist ein anderer Kandidat, aber der ist bei Bayern und die wollen ihn nicht abgeben."

Natürlich ist bei den finanziell schlecht aufgestellten Katalanen auch die Ablösesumme für einen Topspieler wie Kimmich ein Problem. "Man schaue sich nur an, wie viel Chelsea für Moises Caicedo bezahlt hat", meinte Deco.

Der defensive Mittelfeldmann wechselte im vergangenen Sommer für 116 Millionen Euro von Brighton zu den Blues.