FC Bayern benachteiligt? Felix Magath lacht sich schlapp und redet sich in Rage

Felix Magath (69) holte als Trainer mit dem FC Bayern zweimal das Double. © Christian Charisius/dpa

"Das wäre mir neu, wenn so eine Stimmung gegen den FC Bayern wäre", sagte der ehemalige Trainer der Münchner in einem Interview mit "Sky", nachdem er sich nach einem 20-sekündigen Lachanfall wieder gefangen hatte.

Er habe oft genug gegen Bayern gespielt. "Das Gefühl, dass ich da mal große Unterstützung vom Schiedsrichter gehabt hätte, hat sich bei mir komischerweise nie eingestellt", so Magath.

Den 69-Jährigen, der auch schon als Cheftrainer in der Premier League beim FC Fulham tätig war, nervt eine Sache am deutschen Oberhaus ganz gewaltig. "Das ist wieder genau das Thema, dass man nicht bereit ist, darüber zu reden, dass der Fußball in der Bundesliga, speziell in der Bundesliga, so verpfiffen wird von unseren Schiedsrichtern. Bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Körperkontakt wird gepfiffen", polterte Magath und kam dann richtig in Fahrt.

Bei den TV-Sendern würde es immer heißen: "Ah, Kontakt war da!" Doch das sei "mehr oder weniger Unsinn", denn Fußball sei nun mal ein Sport, bei dem man Kontakt suchen müsse.

"Ich darf aber nicht nur rumheulen, wenn's mich mal betrifft", meinte der Europameister von 1980 mit Blick auf die Bayern. Es habe oft genug auch die Gegner der Münchner getroffen.