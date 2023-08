Abschied vom FC Bayern perfekt! Pavard wechselt von München nach Mailand

Benjamin Pavard (27) schnürt ab sofort die Fußballschuhe nicht mehr für den FC Bayern München, sondern für Inter Mailand aus der Serie A. © Matthias Balk/dpa

Der Rekordmeister hat am Mittwochabend den Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt und den verbundenen Transfer zum Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison bestätigt.

Zur entsprechenden Ablösesumme machten die Münchner keinerlei Angaben, diese soll jedoch im Bereich von 30 Millionen Euro liegen und durch Bonuszahlungen zusätzlich anwachsen können.

Der französische Nationalspieler war im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart für 35 Millionen Euro an die Säbener Straße gelotst worden. Für die Münchner stand Pavard in den zurückliegenden vier Jahren wettbewerbsübergreifend in 163 Partien auf dem Rasen, erzielte zwölf Tore und konnte zudem zwölf Treffer seiner Mannschaftskollegen vorbereiten.

Trotz zahlreicher Erfolge im Dress der Bayern hatte der Defensivakteur mit seiner Rolle als rechter Außenverteidiger immer wieder gehadert und sich eher im Zentrum der Abwehr gesehen. Dort kam er allerdings fast ausschließlich dann zum Zug, wenn verletzungsbedingt Not am Mann herrschte. Der Unmut wuchs entsprechend, weshalb Pavard zuletzt auf einen Abgang drängte und daraus sowohl in Interviews als auch durch seine Auftritte keinen Hehl machte.