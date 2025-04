Klinsmann und sein Ex-Rivale Matthäus: So ist das Verhältnis der beiden heute

Laut Jürgen Klinsmann (60) sind Lothar Matthäus (64) und er "mittlerweile richtig gute Freunde" – trotz mancher Streitereien. © Hendrik Schmidt/dpa

"Trotz vieler Streitereien mit ihm auf menschlicher Ebene hier und da sind wir mittlerweile richtig gute Freunde", sagte Klinsmann in dem Podcast "Ball you need is love" über sein Verhältnis zum WM-Kapitän von 1990.

Als beide Ende der 80er und in den 90er Jahren zeitweise gemeinsam für Inter Mailand und den FC Bayern aufliefen, galt das Verhältnis phasenweise als stark belastet.

Zwischen ihm und dem jetzt 64-jährigen Matthäus sei inzwischen aber alles "total klar", sagte der 60 Jahre alte Klinsmann. Und ein "unfassbarer guter Spieler" sei Matthäus ohnehin gewesen.

In dem Podcast von Moderator Arnd Zeigler (59) sprach der frühere deutsche Teamchef auch über seinen legendären Tritt in eine Werbetonne als Spieler des FC Bayern im Mai 1997. Diese Reaktion auf seine Auswechslung habe ihm "menschlich weh getan", sagte Klinsmann.

In der Kabine habe er auf den damaligen Giovanni Trapattoni gewartet, um diesen um Entschuldigung zu bitten.